Klimaschutzvorgaben der Ampel : Die Koalition fürs Dämmen

In der Wohnungspolitik sind die Pläne der Ampel-Parteien schon sehr konkret. Was jetzt auf Hauseigentümer, Bauherren und Mieter zukommt.

Ein Arbeiter baut Styroporplatten in ein Wohnhaus in Cottbus aus der Fünfzigern. Bild: Weisflog

Bauen oder Sanieren: Was ist im Koalitionsvertrag wichtiger?

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin.

Zentrale Aufgabe des neu geschaffenen Bauministeriums soll nach dem Willen der SPD sein, dass in Deutschland künftig 400 000 Wohnungen im Jahr entstehen, davon 100 000 Sozialwohnungen. Durch ein größeres Wohnungsangebot soll der Mietenanstieg in den Ballungszentren – der sich zuletzt aber ohnehin schon abgeflacht hatte – gestoppt werden. Deshalb war es der SPD auch so wichtig, für dieses Ministerium zuständig zu sein. Der Koalitionsvertrag trägt allerdings auch klar die Handschrift der Grünen, die Immobilieneigentümer beim Thema Klimaschutz stärker in die Pflicht nehmen wollen.