Entschleunigung wegen Corona : Wird die Welt jetzt wirklich besser?

Es gibt eine Folge in der Sitcom „How I Met Your Mother“, in der ein Fluch unter den Freunden umgeht. Wer immer den Fluch gerade hat, verpasst das spannendste: Wenn er den Raum verlässt, bleibt seinen Freunden beim Münzwurf eine Münze auf der Kante stehen. Wenn er nach Hause geht, beginnt kurz darauf die Party des Jahres. Und wenn er einen Kneipenabend beendet, gibt es kurz danach eine Runde Freibier.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.





Der Fluch ist nicht nur eine Erfindung der Autoren. Die Angst vor solchen Situationen sitzt tief in unseren Köpfen, und sie dreht sich nicht nur um Freibier. Wer die Reaktionen der Menschen auf die Corona-Krise verstehen möchte, der sollte diese Angst kennen. Sie hat sogar einen eigenen Namen: „Fear of Missing Out“, die Angst, etwas zu verpassen. „FOMO“ heißt das in der Popkultur kurz. Facebook und Instagram haben diese Angst noch verstärkt, weil sie ständig zeigen, was die Freunde alles Tolles unternehmen und dass scheinbar nur man selbst trübe zu Hause herumsitzt. Jetzt hocken viele Leute zu Hause, es wirkt aber gar nicht mehr trübe, und die sozialen Netzwerke zeigen von niemandem irgendetwas anderes.

Deutschland entdeckt die Entschleunigung

In diesen Pandemie-Monaten hat zwar mancher Stress, aber nicht jeder. Zwei Drittel der Deutschen haben noch keine materiellen Sorgen, und es ist längst nicht so, dass jeder von ihnen so viel zu tun hätte wie Intensivpfleger, Lastwagenfahrer für Lebensmittel oder Eltern von kleinen Kindern. Selbst die Demonstranten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen sind eine zwar laute, aber kleine Minderheit.

Nein: Viele Leute kommen angesichts von Homeoffice und Ausgangsbeschränkungen in diesen Monaten richtig zur Ruhe. Im Durchschnitt arbeiten die Deutschen derzeit wöchentlich vier Stunden weniger als sonst, für Gutverdiener reduziert sich die Arbeitszeit noch stärker, wie das Sozio-oekonomische Panel ermittelt hat. Der Arbeitsweg fällt im Homeoffice sowieso weg. Dann fängt der Morgen entsprechend später an: Die Spitze beim Wasserverbrauch hat sich um fast zwei Stunden nach hinten verschoben.

Es geht nicht nur um die Arbeit. Mancher findet es ganz erholsam, dass er nicht mehr jedes Wochenende in den Club gehen oder in diesem Jahr nicht sieben Hochzeiten besuchen muss, weil die großen Partys jetzt ausfallen. Deutschland hat die Entschleunigung entdeckt, und jetzt wächst der Wunsch, dass sie der Welt auch nach der Corona-Krise erhalten bleibt.

Was die Deutschen verändern wollen

Wäre das nicht alles viel entspannter? Und wäre das nicht sowieso gut fürs Klima? Die Hoffnung ist groß, zumindest in manchem Milieu. „Meine Mailbox knallt aus allen Ecken“, berichtet Maja Göpel, Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen und eine der deutschen Vorkämpferinnen für eine bessere Welt. Zumindest in ihrer Blase gebe es viele Initiativen für einen neuen Lebensstil. Selbst im öffentlich-rechtlichen Fernsehen heißt es inzwischen gelegentlich: „Es wird keine Normalität mehr geben wie vorher.“ Die Deutschen müssten Konsum, Lebensstil und Wirtschaft grundsätzlich verändern.

Da geht es nicht um das simple Argument, dass „die Corona-Krise zeigt, dass man so leben kann“. Dass Konzerte nicht mehr möglich sind und Millionen Kurzarbeiter auf Dauer ihren Arbeitsplatz verlieren, wünschen sich nur die Plumperen unter den Weltveränderungspropheten. Aber die Wirtschaft kann auch sanfter verändert werden, und die Deutschen haben sich einiges vorgenommen. Jeder Zweite will die Ökonomie grundlegend umbauen, so hat es eine repräsentative Umfrage der PR-Agentur Kekst CNC gezeigt.