Bis 2030 : So soll Europa seine Klimaziele erreichen

Die EU will den CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent senken. Die zentrale Frage aber ist unbeantwortet: Wie? Die Kommission legt dazu am Mittwoch ein Paket aus mehr als einem Dutzend Vorschläge vor. Ein Überblick.

Seit dem Amtsantritt von Kommissionspräsidentin Ur­sula von der Leyen hat sich die EU vor allem neue Klimaziele gesetzt. Der „Mann auf dem Mond“-Moment, den von der Leyen im Dezember 2019 ausrief, als sie ihren „Green Deal“ vorstellte, ist bisher nicht mehr als eine erste Skizze. Die Rakete hat noch nicht einmal abgehoben. Das soll sich an diesem Mittwoch ändern. Dann stellt die Europäische Kommission ihr „Fit for 55“-Klimapaket vor. Mit dem will sie beantworten, wie die Europäische Union den CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent verglichen mit 1990 senken kann, und sie damit auf den richtigen Pfad setzen, um 2050 klimaneutral zu sein. Das Paket besteht aus mehr als einem Dutzend Vorschlägen zu den verschiedensten Politikfeldern. Die F.A.Z. hat über diverse „Leaks“ berichtet. Grund genug, um vorab einen umfassenden Blick darauf zu werfen, was kommt und bekannt ist – ein Trainingsplan für das „Fit for 55“-Paket sozusagen.

Was tut die EU bisher gegen den Klimawandel?

Bisher hat die EU vor allem drei 2030-Ziele parallel verfolgt: die Emissionen um 40 Prozent zu senken, den Anteil der erneuerbaren Energie am Verbrauch auf 32 Prozent zu steigern und die Energieeffizienz um 32,5 Prozent zu steigern. Um die Emissionen zu senken, setzt die EU auf den Emissionshandel. Der gilt für Energieerzeuger, Industrie und innereuropäischen Luftverkehr und deckt zwei Fünftel der Emissionen ab. Bis 2030 müssen die Emissionen in den betroffenen Sektoren um 43 Prozent verglichen mit 2005 sinken. Warum 2005? Weil es für 1990 schlicht keine solide Datenbasis gibt. Das Instrument hat sich bewährt. Der Preis für CO2-Rechte liegt inzwischen klar über 50 Euro je Tonne und setzt damit einen Anreiz, den Ausstoß zu senken. Für die restlichen drei Sektoren, Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft, gibt es nationale Einsparziele. Auf EU-Ebene muss der Ausstoß hier im Durchschnitt um 30 Prozent sinken – wieder verglichen mit 2005. Für Deutschland gilt ein Einsparziel von 38 Prozent. Darüber hinaus gibt es viele Detailvorgaben, etwa CO2-Einsparziele für Autos.

Was geschieht mit dem ­Emissionshandel?

Der Ansatz des Emissionshandels bleibt die Basis der Klimapolitik. Die Emissionen werden gedeckelt. Dann wird eine ansprechende Anzahl von CO2-Rechten versteigert oder den Unternehmen kostenlos zugeteilt. Die können dann selbst entscheiden, ob sie den Ausstoß senken, eventuell sogar Rechte verkaufen oder aber Rechte anderer Unternehmen kaufen. Wie stark die Gesamtmenge bis 2030 sinkt, ist noch unklar. Klimaschützer fordern Einschnitte von bis zu 75 Prozent verglichen mit 2005. Wahrscheinlicher ist, dass es rund 60 Prozent sind. Davon hängt letztlich auch ab, wie stark die Zahl der Rechte Jahr für Jahr sinkt. Bisher liegt der sogenannte Reduktionsfaktor bei 2,2 Prozent. Stärken will die Kommission die Marktstabilitätsreserve. Die soll verhindern, dass der Markt mit Rechten überschwemmt wird, die aus welchem Grund auch immer nicht gebraucht wurden, und damit der Preis unter Druck gerät. Künftig sollen mehr solcher Rechte aus dem Markt genommen und dauerhaft gelöscht werden. Zudem sollen die Emissionen von Schiffen einbezogen werden.

Wird der Emissionshandel auf ­Verkehr und Gebäude ausgeweitet?

Die Kommission hat das im vergangenen Jahr angekündigt. Tatsächlich geht es aber nicht um eine Ausweitung. Verkehr und Gebäude sollen einen eigenen Emissionshandel bekommen. Der soll – nach deutschem Vorbild – „Upstream“ ansetzen, also bei den Treibstoffen Benzin, Diesel, Heizöl oder Erdgas. Anders als in Deutschland, wo erst einmal Festpreise gelten und erst von 2027 an frei mit den Emissionsrechten gehandelt werden kann, soll das auf EU-Ebene sofort der Fall sein. Der neue Emissionshandel für Gebäude und Verkehr soll aber erst 2026 beginnen. Das ließe sich also wohl miteinander vereinbaren.