Für den Klimaschutz : Was Sie über Wärmepumpen wissen müssen

Für den Klimaschutz rücken die Gebäude in den Fokus – und damit deren Heizungen. Um Treibhausgasemissionen zu senken, plant die Regierung neue Vorgaben: Laut dem Koalitionsvertrag soll von 2025 an jede neu eingebaute Heizung in Deutschland zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das gelingt laut Fachleuten nur mit einer Wärmepumpe, deren Einsatz im Altbau in der Regel teuer werden dürfte.

Warum liegt die Wärmepumpe im Trend?

Die Ampelregierung will mit schärferen Vorgaben für die Heizungen die Treibhausgasemissionen senken. Das ist sehr nötig, weil der Gebäudesektor bisher die Klimaziele verfehlt hat und für rund 30 Prozent der Emissionen von Kohlendioxid (CO2) in Deutschland verantwortlich ist. Ein Weg dorthin soll die Wärmepumpe sein, die ihre Energie aus Wasser, dem Erdreich oder der Luft bezieht und für ihre Arbeit selbst Strom benötigt.