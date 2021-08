Appell vom Verbraucherschützer : „Die Klimakatastrophe ist da“

Aktualisiert am

Nach der Hochwasserkatastrophe stapeln sich Wohnwägen an einer Brücke in Altenahr. Bild: Lucas Bäuml

Was ändert sich nach der Wahl für Konsumenten? Der Verbraucherschützer Klaus Müller spricht über den Klimaschutz in den Wahlprogrammen der Parteien, die Fluten an der Ahr – und wirbt abermals für die Idee der Extrarente.