Klimaschutz : Vertraut nicht den Verboten!

Krisen sind gefährlich. Sie bedrohen das Gewohnte, schüren Unsicherheit und Angst. Die produziert Fehler. Es ist nicht nur der Zeitdruck, der vermeintliche Rettungskonzepte sehr schnell zu falschen Beschlüssen reifen lässt. In aufgeheizten gesellschaftspolitischen Debatten werden oft Antworten auf komplexe Fragen präsentiert, die aber die wahren Probleme nur scheinbar lösen. Das gilt auch für die Klimakrise.

Je größer die Unsicherheit, desto umsichtiger und strukturierter sollte die Stabilisierung angegangen werden. Deshalb ist es in Ordnung, dass sich die Bundesregierung für ihren Ende September angekündigten großen klimapolitischen Wurf einen etwas längeren Anlauf genehmigt hat. Panik ist, Greta Thunbergs Attacke auf unser aller Gewissen zum Trotz, auch hier ein schlechter Ratgeber.

Die Problemanalyse jedoch ist eindeutig: Die Menschheit setzt zu viel Klimagas frei, vor allem vom langlebigen Kohlendioxid. Der deutsche Anteil daran ist, bezogen auf die Jahresemission der Welt, gering. Aber über die Jahrzehnte hat sich einiges aufgestaut. Überproportional hoch ist das Budget jedes Deutschen mit etwa zehn Tonnen CO2 gemessen am Durchschnitt der Weltbevölkerung. Das liegt deutlich über dem Wert, der eine Begrenzung des Temperaturanstiegs wahrscheinlich werden lässt.

Preismechanismen nutzen

Was also dagegen tun? Und vor allem: Wie? Der freiheitlichen Grundordnung entspricht es nicht, zuerst die Bürger mit Ordnungsrecht zu traktieren und kleinteilig mit bevormundenden Ver- und Geboten zu überziehen: weniger Fleisch essen, seltener in den Urlaub fliegen, Öl- und Gasheizungen in Neubauten verbieten – wie es die Dänen schon vorexerziert haben.

Sinnvollerweise sollte zuerst dort angesetzt werden, wo mit dem geringsten Einsatz von Mitteln die größten Erfolge der CO2-Minderung zu erzielen wären. Das sollte vor allem durch einen Preismechanismus geschehen, der sich weitgehend allein steuert und damit wenig anfällig ist für Manipulationen durch wohlfeile politische Interventionen. Machen wir uns nichts vor: Der deutsche Wohlstand hängt vor allem an einer exportorientierten und energieintensiven Industrie, also an Autos, Maschinen, Chemie. Wer sie an die klimapolitische Leine legt, fügt den Fährnissen von Konjunkturabschwung bis Digitalisierung eine weitere Unwägbarkeit hinzu.

Das bedeutet nicht, die Betriebe aus der Verantwortung zu entlassen, die viele schon bisher im Emissionshandel mit Bravour getragen haben. Allerdings benötigen sie Planungssicherheit. Mit den Preisfolgen marktwirtschaftlicher Instrumente wie dem europäischen Emissionshandel, der auf die Menge zulässiger Abgase ausgerichtet ist, können sie umgehen. Eine solche Steuerung könnte auch technologische Detailvorgaben der Politik zur Minderung klimaschädlicher Gase obsolet machen: Wie die Klimaziele erfüllt werden, wäre allein Sache des Marktes. Kernkraftwerke würden in Deutschland übrigens schon allein deshalb nicht mehr gebaut, weil sie zu teuer sind. Aber anderswo erprobte Verfahren wie das Abscheiden und Lagern von Kohlendioxid im Boden sollten auch hierzulande eine Chance bekommen.

Fehlsteuerung des Strompreises

Dazu bedürfte es einerseits einer entschiedenen Politik, die klare Prioritäten setzt. Etwa für den Bau neuer Stromleitungen, bevor noch mehr Windräder im Norden aufgestellt werden, deren Strom viel zu oft niemand braucht. Dann muss die groteske Fehlsteuerung des Strompreises rückgängig gemacht werden. Wenn Ökostrom Öl und Gas deren zentrale Rolle als Energielieferant streitig machen soll, dann macht es keinen Sinn, ausgerechnet Elektrizität durch Umlagen, Abgaben und Steuern so teuer zu machen wie kaum sonst in Europa und der Welt.

Es braucht mehr Politiker, die dem Volk unbequeme Wahrheiten sagen – auch, dass Klimaschutz Geld kostet. Leuten wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sollte man jedoch nicht durchgehen lassen, sich mit dem Wunsch nach „Klimaschutz ins Grundgesetz“ grün anzumalen, während sie aus Angst vor dem Wähler den Windstromausbau durch Abstandsregeln auf null reduzieren und den Bau neuer Stromleitungen, wie geschehen, um Jahre verzögern.

Der Hype um „Greta“, „Hambi“ und die Klimakrise kommt vielen in der Politik wohl ganz recht. Können sie doch so auf Verständnis für Eingriffe aller Art rechnen und ein Feuerwerk an Vorschlägen abbrennen: Vorfahrt für die Rettung der Welt. Die vergangenen Wochen haben einen Ausblick auf eine Klimapolitik geliefert, die nicht mehr das große Ganze, sondern viele Einzelfälle im Blick hat: höhere Flugpreise, niedrigere Mehrwertsteuer auf Bahntickets, Staatshilfen für den Austausch der Ölheizung, Aufforstungsprogramme für den Kohlendioxidspeicher Wald, Quoten für E-Autos, stromgetriebene Lkw auf Autobahnen, Förderprogramme für die Entwicklung künstlicher Treib- und Heizstoffe. So eine wenig aufeinander abgestimmte, anmaßend-bevormundende wie spendierfreudige Politik liefe Gefahr, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. Das wäre schlecht für die, die das mit Umlagen und Steuern einmal bezahlen müssen. Und wohl auch für das Klima.