Klimaschutz am Bau : Der Vizekanzler mit der Abrissbirne

Die Bauwirtschaft hat so laut geschrien, als hätte sich Klimaschutzminister Robert Habeck persönlich auf den Abrissbagger geschwungen und alle Neubauten des Landes eingestürzt. Dabei hat der grüne Vizekanzler nur zweifelhafte Staatshilfen für klimafreundliche Baumaßnahmen gestrichen, weil die vorgesehenen Haushaltsmittel ausgeschöpft waren. Das Aus war überfällig. Auf dem digitalen Wohnungsbau-Tag, einem Branchengipfel, wird Habeck an diesem Donnerstag aber wohl wieder hören, dass nun das Klimaziel gefährdet sei und ebenso das Regierungsvorhaben, 400.000 neue Wohnungen im Jahr zu bauen.

Für Bauherrn wird die Planung tatsächlich zum Horror, wenn kurz vor Antragstellung ein Staatszuschuss wegfällt und damit die Finanzierung des Eigenheims schwankt. Aus einzelner Sicht ist der Ärger darüber allzu verständlich. Doch gibt es kein Anrecht darauf, dass der Staat den privaten Hausbau mitfinanziert. Die eingestellte Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) der staatlichen Förderbank KfW gilt längst nicht mehr als Anschubfinanzierung für neue Technologien. Sie hat aber allein für das Effizienzhaus 55 im vergangenen Jahr rund 6 Milliarden Euro Steuergeld gekostet. Zu Recht spricht Habeck davon, dass der Staat Standards im Neubau gefördert hat, nach denen ohnehin gebaut wird.

Gebäudesektor verfehlt Klimaziel

Trotz der Milliardenförderung, die mehr als nur die eingestellten Teile umfasst, hat der Gebäudesektor in Deutschland die staatlichen Klimaziele verfehlt. Während durch die Corona-Pandemie die Treibhausgasemissionen für Industrie und Verkehr im Jahr 2020 unter die gesetzte Obergrenze sanken, blieben die Gebäude leicht darüber. Laut Umweltbundesamt kommt der Gebäudesektor auf etwa 119 Millionen Tonnen Emissionen. Der Wert bleibt seit sechs Jahren ungefähr auf diesem Niveau, soll sich aber bis 2030 auf 70 Millionen Tonnen fast halbieren. Die bisherigen Maßnahmen haben also wenig erreicht. Für die kommenden Jahre ist daher absehbar, dass das Klimasoll verpasst wird.

Zweifelhaft ist der Nutzen der Bausubventionen, weil sie auf dem theoretischen Energieverbrauch des einzelnen Gebäudes fußt. Vor dem Bau wird abgeschätzt, wie sehr das geplante Gebäude den Energieverbrauch eines Referenzgebäudes unterschreitet. Das belohnt die staatliche Förderbank KfW dann mit einem satten Zuschuss.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Wie viel Energie ein Haushalt wirklich verbraucht, hängt jedoch von wesentlich mehr Faktoren und dem Verhalten ab: Wie oft wird gelüftet, gekocht und gebadet? Wie kalt ist es draußen? Und wie warm soll es drinnen sein? Dem Klimaschutz hilft es wenig, wenn das Haus zwar bestens gedämmt ist, aber die Bewohner dafür häufiger die Fenster öffnen.

Habecks Abriss der bisherigen Programme schafft Platz für einen Neubau der Förderung, der die Klimaziele und den tatsächlichen Energieverbrauch besser berücksichtigt. Die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) hat schon vor vier Jahren gefordert, dass die Zielgröße die CO 2 -Emission und nicht der Primärenergiebedarf sein muss. Auch solle die Grundlage aller Bewertungen, Vorgaben und Steuerungsmechanismen auf real gemessenen Verbrauchsdaten basieren.

Kein Weg führt an einem höheren CO 2 -Preis vorbei

Statt Neubauten zu finanzieren, sollte die Regierung den Fokus im Klimaschutz zudem auf ältere Bestandsgebäude richten. Im Altbau lässt sich der Energieverbrauch schwerer senken. Doch Fortschritte hier und im Ausbau erneuerbarer Energien dürften entscheidend für den Klimaschutz sein.

Generell senkt der Emissionshandel die Emissionen am besten. Auch für den Gebäudesektor sollte die Regierung dieses System intensivieren und auf europäischer Ebene ausbauen. Das Ampelbündnis will den nationalen CO 2 -Preis für Heizöl und Erdgas jedoch nicht stärker erhöhen. Hier aber liegt ein Hebel zur emissionssenkenden Wärmewende. Verteuert sich das fossile Heizen in Häusern, lohnt sich eine Umrüstung mehr als zuvor. Verschiedene Modellszenarien rechnen daher mit einem hohen CO 2 -Preis, der die Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor senkt. Auf dem Klimapfad führt kein Weg an einem höheren CO 2 -Preis vorbei.

Mehr zum Thema 1/

Die Ampelregierung muss sich nach dem Abriss mit dem Umbau der Förderung sputen. Habeck sollte seinen Klimaplan im Gebäudesektor spätestens zum Sommer vorlegen. Die Langlebigkeit der rund 21 Millionen Gebäude in Deutschland erfordert rasches Handeln. Jetzt wird das Fundament für die angepeilte Klimaneutralität 2045 gelegt. Nicht nur die Bauwirtschaft erwartet ein baldiges Richtfest.