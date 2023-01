Klimaschutz : Deutschland holt viel aus seinem CO2-Ausstoß

Deutschland gehört zu den zehn Ländern mit dem höchsten CO 2 -Ausstoß der Welt – was es nach populärer Auffassung als besonders klimaschädlich qualifiziert. Zwar ist China der mit Abstand größte Emittent, denn von dort kommen fast ein Drittel aller Kohlendioxidemissionen. Deutschland steht dagegen mit einem Anteil von 1,8 Prozent „nur“ auf Platz 7 dieser Weltrangliste – dies aber mit einer Bevölkerungszahl, die kaum mehr als ein Zwanzigstel der chinesischen beträgt. Wie der „Global Carbon Atlas“ ausweist, wurden 2021 hier wie dort rund 8 Tonnen CO 2 je Einwohner in die Luft gesetzt.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin.