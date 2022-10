Aktualisiert am

Klimaschutz-Demonstranten dringen in Bundesfinanzministerium ein

Protestaktion : Klimaschutz-Demonstranten dringen in Bundesfinanzministerium ein

Protestieren für einen Schuldenerlass: Aktivisten von „Debt for Climate“ Bild: Debt for Climate/Twitter

Klimaschutzaktivisten ist es am Montag gelungen, für eine Protestaktion in das Bundesfinanzministerium zu gelangen. In dem Hauptveranstaltungssaal des Ministeriums entrollten sie gegen Mittag Transparente mit englischsprachigen Forderungen nach einem Schuldenerlass für den globalen Süden.

Das Bundesfinanzministerium bestätigte den Vorfall, teilte aber zunächst keine Einzelheiten mit. Insbesondere gab es zunächst keine Bestätigung für Mitteilungen in den sozialen Medien, dass die Demonstranten bis in das Büro beziehungsweise Vorzimmer von Minister Christian Lindner (FDP) vorgedrungen seien. Ein Sprecher der Klimaaktivisten behauptete vor dem Ministerium stehend, man habe das Gebäude „besetzt“.

Als Grund dafür gab er an, dass Minister Lindner versprochen habe, sich bei der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds vergangene Woche in Washington für einen Schuldenerlass für die armen Länder einzusetzen. Der Minister habe aber nicht geliefert. Die Aktivisten der Gruppen „Debt for Climate“ und „Scientist Rebel1“ werfen Deutschland und den anderen westlichen Industrienationen „finanziellen Kolonialismus“ vor. Die Schulden des globalen Südens verstärkten die Klimakrise und die deutsche Politik weigere sich, die Emissionen zu stoppen.