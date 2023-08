Aktualisiert am

Der Bundesregierung fehle es beim Klimaschutz nicht an Ideen, sondern an einem schlüssigen Gesamtkonzept, findet der Klimarat. Das neue Klimaschutzgesetz könnte dabei sogar hilfreich sein.

Rund 130 Maßnahmen zum Klimaschutz mit „Potential“, aber kein schlüssiges Gesamtkonzept: Nach Einschätzung des Expertenrats für Klimafragen muss die Bundesregierung ihre Bemühungen im Kampf gegen die Erderwärmung auf eine neue Grundlage stellen, damit sie die gesetzgeberischen Ziele für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen erreichen kann. Das Gremium pocht darauf, künftig vor allem auf ökonomische Mittel zu setzen – etwa das Vorziehen des nationalen Emissionshandelssystems, der bisher für 2027 geplant ist. „Wir brauchen eine Emissionsobergrenze“, fordert die stellvertretende Vorsitzende des Expertenrates, Brigitte Knopf, am Dienstag in Berlin. Da­durch erhält der Ausstoß von CO 2 einen Preis, der frei über ein Handelssystem festgelegt wird und somit erheblich höher ausfallen dürfte, als der kürzlich für das Jahr 2024 festgelegten 40 Euro je Tonne.

„Klimaschutz ist kein Spaziergang, er erfordert große Anstrengungen“, betonte Knopf anlässlich der Stellungnahme zum Klimaschutzprogramm 2023. Diese nehme das Gremium bei der Bundesregierung zwar durchaus wahr, mahnte aber zugleich mehr Ehrgeiz an. Die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes könne dabei durchaus eine Chance sein, betonte der Vorsitzende des fünfköpfigen Expertenrats, der Physikprofessor Hans-Martin Henning – nämlich dann, wenn die Regierung eine Gesamtverantwortung übernehme und sich nicht mehr nur auf Einzelmaßnahmen konzentriere.