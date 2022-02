Neues Regierungsgremium bilanziert : Wo es bei der Klimapolitik der Bundesregierung hakt

Aktualisiert am

Die Bundesregierung muss ihre Klimaschutzpolitik konkreter, kohärenter und zukunftsgerichteter ausgestalten. Dies ist die Quintessenz des ersten Jahresgutachtens des interdisziplinären Expertengremiums Wissenschaftsplattform Klimaschutz, das am Freitag an die Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger (FDP) und dem Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Patrick Graichen, übergeben wurde.

„In der mittel- und langfristigen Klimaschutzplanung gibt es weiße Flächen, für die dringend übergreifende, systemische Perspektiven entwickelt werden müssten“, sagte, die Verwaltungsrechts- und Umweltrechtsprofessorin Sabine Schlacke der F.AZ. anlässlich der Vorstellung des Gutachtens. Schlacke führt gemeinsam mit dem Potsdamer Ökonomen und Klimaforscher Ottmar Edenhofer den Lenkungskreis des Gremiums, das die Bundesregierung bei Klimaschutzmaßnahmen und -strategien berät.

Abschaffung oder Reform der Pendlerpauschale

Edenhofer forderte mit Blick auf die EU-Klimapolitik, die in dem Jahresgutachten ebenfalls bewertet wird, „Erwartungssicherheit für die Marktteilnehmer zu schaffen und unerwünschte Preisverzerrungen zu verhindern.“ Kritisiert werden in dem Gutachten auch falsche finanzielle Anreize, die nicht nur dem Klima schadeten, sondern auch wohlhabendere Haushalte de facto bevorteilten. Die Wissenschaftler fordern deshalb eine Abschaffung oder Reform der Pendlerpauschale sowie der Subventionen von Elektrofahrzeugen. Verteilungsfragen würden von der Politik in der Klimadebatte insgesamt noch nicht ausreichend adressiert. Bislang fokussiere sich die Diskussion über Verteilungswirkungen und deren Kompensation vor allem auf Instrumente zur CO2-Bepreisung. Grundsätzlich hätten aber alle klimapolitischen Instrumente Verteilungswirkung. Diese sowie Ausweichreaktionen sollten genauer erforscht werden.

Überhaupt vermissen die Wissenschaftler in der Klimapolitik große Linien und zugleich klare Ansagen. Das Klimaschutzprogramm 2030 und der Klimaschutzplan 2050 müssten dringend überarbeitet werden, um die ehrgeizigen Ziele zur Minderung der Treibhausgase und zur Erreichung von Klimaneutralität bis 2045 zu schaffen, mahnte Schlacke. Die von der Bundesregierung geplante Klimaverträglichkeitsprüfung von Gesetzen sei wichtig und richtig. „Aber es fehlen bislang Kriterien, wie das geschehen und überprüft werden soll.“ Um den Klimaschutz „auf die Straße zu bringen“, müsse die Verwaltung konkret angeleitet werden, bis hin zu Vorgaben zur Gewichtung von Klimaschutzbelangen bei konfliktreichen Abwägungsentscheidungen. Ohne rechtssichere Standardisierungen werde es schwer werden, die Verfahren zum Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Damit das gelingt, wird in dem Gutachten unter anderem vorgeschlagen, stärker auf Anzeigepflichten anstatt auf Genehmigungen zu setzen.

Nicht minder wichtig als die klimapolitischen Anstrengungen auf nationaler Ebene sei, dass die Bundesregierung auf Kohärenz mit der EU-Politik achte und deren klimafreundliche Ausrichtung energisch vorantreibe. Noch sei die CO2-Bepreisung für die Sektoren Wärme und Verkehr EU-weit ein deutsches Unikat, sagte Schlacke. Die Pläne der EU-Kommission, ebenfalls einen Emissionshandel für Verkehr und Gebäude einzuführen, werden in dem Gutachten begrüßt.

Zugleich müssten aber die bestehenden Verzerrungen in den Energiesteuersystemen der Mitgliedstaaten abgebaut werden. Die Bundesregierung solle zudem darauf hinwirken, dass der Anwendungsbereich der EU-Regelungen dem des deutschen Brennstoffemissionshandels entspreche. Für die politischen Verhandlungen zum Emissionshandel wird nach Einschätzung von Schlacke die finanzielle Ausstattung des sozialen Klimafonds eine entscheidende Rolle spielen. Die Bundesregierung stehe vor der schwierigen Aufgabe, mit der Wirksamkeit des Zertifikatshandels zu überzeugen.

Land- und Forstwirtschaft

Eine weitere wichtige klimapolitische Baustelle auf EU-Ebene ist laut Gutachten die Land- und Forstwirtschaft. „Die Bundesregierung sollte sich dafür einsetzen, dass die gemeinsame Agrarpolitik der EU bei ihrer nächsten Reform zum Jahre 2027 konsequent auf die Entlohnung von Klima- und Naturschutzmaßnahmen ausgerichtet wird“, mahnen die Wissenschaftler. Dazu gehört nach Ansicht des Gremiums auch die Erhebung einer Konsumsteuer für tierische Produkte.

Die Wissenschaftler appellieren außerdem an die Politik, eine Strategie für Negativemissionen zu entwickeln, um verbleibende oder schwer zu reduzierende Restemissionen kompensieren zu können. „Die Bundesregierung sollte dazu sehr zeitnah Forschung und Entwicklung eines möglichst breiten und vielfältigen Portfolios an CO2-Entnahmetechnologien und -praktiken fördern“, heißt es in dem Gutachten.

Bürgerinnen und Bürger als „Prosumer“

Die Wissenschaftsplattform Klimaschutz gibt auch Anregungen zur gesellschaftlichen Akzeptanz und Mitgestaltung des Transformationsprozesses, den der Klimawandel bedingt. „Wir sollten uns, zugespitzt formuliert, Gedanken darüber machen, wie wir Spaziergänge gegen Klimaschutzmaßnahmen verhindern“, sagte Schlacke mit Blick auf die gegenwärtigen Protestmärsche gegen die Coronapolitik. Es müsse gelingen, die Bürgerinnen und Bürger als „Prosumer“ in Strategien zum Klimaschutz einzubinden – sie als Konsumenten und zugleich als klimabewusste Produzenten ansprechen, wie das etwa durch Installation von Solaranlagen geschieht. „Beteiligung allein reicht nicht“, sagte Schlacke. Wir müssen noch innovativer werden, eine breite und nachhaltige Mobilisierung der Gesellschaft zu erreichen.“ In dem Gutachten ist von „aktiver Trägerschaft“ die Rede, deren Potential die Politik „bei weitem noch nicht systematisch erschließt.“