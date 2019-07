Die geschmähte Technologie CCS steht dank Plänen zur Klimaneutralität vor einer Renaissance. Norwegen und Großbritannien gelten in Europa als Vorreiter. Doch auch in Deutschland hat die Technik immer mehr Befürworter.

Klimapolitisch prescht Großbritannien vor. Während sich die Staats- und Regierungschefs bislang nicht auf eine EU-weite Eliminierung der Treibhausgasemissionen innerhalb der kommenden 30 Jahre einigen konnten, ist dieses Vorhaben im Vereinigten Königreich nun beschlossene Sache. Das Gesetz zur Klimaneutralität im Jahr 2050 trat wie geplant Ende voriger Woche in Kraft. Von nun an soll nicht mehr CO2 in die Atmosphäre entweichen, als ihr durch natürliche oder technologische Speicherung oder durch die Nutzung entzogen wird. In Großbritannien habe die industrielle Revolution begonnen, nun wolle man abermals Vorreiter sein, sagte Energie-Staatssekretär Chris Skidmore.

Technologisch sind auf dem Weg dahin indes noch viele Fragen offen. Denn neben allerlei Maßnahmen wie einem drastischen Ausbau der erneuerbaren Energien, der Elektrifizierung des Verkehrs und großangelegter Aufforstung soll zudem die Abscheidung und Speicherung von CO2 (Carbon Dioxide Capture and Storage, CCS) eine wichtige Rolle spielen, heißt es in London. Auch Fachleute des Weltklimarats und der Internationalen Energieagentur halten den Einsatz der CCS-Technik für dringend notwendig, weil es in der Industrie viele prozessbedingte, nicht vermeidbare Emissionen gibt; das gilt vor allem für Zementwerke sowie die Produktion von Eisen, Stahl und Düngemittel.