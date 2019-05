Klimaökonom Edenhofer : „Thunberg kennt die wissenschaftlichen Fakten genau“

Die Menschheit erlebt einen historischen Moment, sagt der Klimaökonom Ottmar Edenhofer. Er berät die Regierung zum Klimaschutz – und glaubt an einen CO2-Preis noch in diesem Jahr.

Herr Professor Edenhofer, Sie haben von der Bundesregierung den Auftrag erhalten, gemeinsam mit dem Wirtschaftsweisen Christoph Schmidt eine Abgabe auf den Kohlendioxid-Ausstoß – kurz: einen CO2-Preis – zu prüfen. Wird sich die Koalition noch in diesem Jahr auf einen solchen verständigen?

Ich würde sagen, die Chancen stehen nicht schlecht.

Wird es also eine CO2-Steuer geben?

Das muss die Politik entscheiden, es gibt mehrere Möglichkeiten. Wichtig ist aber, dass die CO2-Bepreisung zur Verminderung der Emissionen führt, sozial gerecht gestaltet wird und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft nicht gefährdet – dazu machen wir Vorschläge.

Bislang sperrt sich vor allem die Union gegen eine solche Steuer. Warum sollte sie jetzt einlenken?

Wenn nicht aus ökonomischer Vernunft, dann schon alleine deshalb, weil anders die rechtlich bindenden und sanktionsbewährten EU-Ziele zur Reduzierung der Treibhausgase nicht erreicht werden können. Neue Ansätze sind also nötig. Und was das Penicillin für die Medizin ist, ist ein CO2-Preis für die Klimapolitik. Ohne CO2-Preis geht es nicht.

Das Ziel für 2020 wird Deutschland reißen. Was würde denn passieren, wenn Deutschland auch die Ziele für das Jahr 2030 verfehlt – also eine Reduktion des CO2-Ausstoßes in den Sektoren Verkehr, Wärme und Landwirtschaft um 38 Prozent gegenüber dem Jahr 2005?

Dann muss die Bundesregierung anderen Staaten Verschmutzungsrechte abkaufen. Da aber auch die anderen Staaten ihre Emissionen vermindern müssen, könnten die Zertifikate teuer werden. Das könnte unter Umständen mehrere Milliarden Euro kosten. Es geht also nicht um die Frage, ob wir eine Reduzierung wollen. Es muss gehandelt werden, sonst wird es richtig teuer. Noch haben wir die Chance, den Prozess fair und effizient zu gestalten.

Welche Möglichkeiten gibt es?

Die beiden großen Optionen sind eine nationale CO2-Steuer in den Sektoren, die noch nicht im Emissionshandel (ETS) erfasst sind – also in den Sektoren Verkehr, Wärme und Landwirtschaft – oder die Eingliederung dieser Sektoren in den ETS, kombiniert mit der Einführung eines vernünftigen Mindestpreises in diesem System.

Letzteres fordern zum Beispiel die CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und der EVP-Spitzenkandidat für die Europawahl, Manfred Weber. Was bevorzugen Sie?

Mit dem ETS gibt es auf europäischer Ebene ein Instrument, das einigermaßen funktioniert hat: Die Obergrenze der Emissionen wurde eingehalten. Aber ohne einen Mindestpreis, der dann berechenbar stetig steigt, bietet der ETS keinen verlässlichen Investitionsrahmen. Eine solche Verlässlichkeit brauchen die Unternehmen, wenn sie komplett umsteigen sollen von fossiler auf erneuerbare Energie. Sich langfristig auf einen verbindlichen Mindestpreis zu einigen, bereitet der Politik jedoch große Schwierigkeiten.

Zumal einer solchen Entscheidung alle 27 EU-Staaten zustimmen müssten. Trotzdem beharrt Ihr Kollege Schmidt anders als Sie auf einer europäischen Lösung.