Der deutsche Atomausstieg wird im Ausland vielfach kritisch gesehen. In kaum einem größeren Industrieland will man dem Beispiel Deutschlands zum Abschied von der Kernenergie folgen. Aus Sicht des Wirtschaftswissenschaftlers und Klimaökonomen Dieter Helm von der Universität Oxford ist das Abschalten der Atommeiler zum jetzigen Zeitpunkt völlig verkehrt. „Es ist eine ideologische, falsche Entscheidung, das mitten in einer Energiekrise zu tun“, sagt Helm im Gespräch mit der F.A.Z.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Das Abschalten der letzten drei Kernkraftwerke sei „nicht gut für das System“ der Versorgungssicherheit und „eine schlechte Nachricht für die Kohlendioxid-Emissionen und das Klima“, sagt Helm. Denn die drei Kraftwerke, die nun vom Netz gehen, lieferten grundlastfähigen Strom. Sie würden nun größtenteils durch Stromproduktion aus Kohlekraftwerken ersetzt. Damit werde Deutschland mehr CO2 ausstoßen als vorher.

Deutschlands mehrfache Wendungen in der Atompolitik – erst der rot-grüne Ausstiegsbeschluss, dann einer Laufzeitenverlängerung und schließlich 2011 der abrupte Ausstiegsbeschluss nach Fukushima durch die Merkel-Regierung – haben im Ausland Verwunderung hervorgerufen. „Es gab so viel Hin und Her in den vergangenen fünfzehn Jahren“, meint Helm, der seit Jahrzehnten zur Klimapolitik forscht und verschiedene Bücher über das Netto-Null-CO2-Ziel geschrieben hat.

Atomwende in den 2030ern?

Er halte es für durchaus denkbar, dass Deutschland nochmal eine Atomwende mache. „Ich denke, dass es zur rechten Zeit, ab den 2030ern gut möglich ist, dass Deutschland wieder in ein Nuklearprogramm einsteigt“, sagt der Oxford-Professor, der selbst deutsche Vorfahren hat. In den 2030er-Jahren werde die Nukleartechnik weitere Fortschritte gemacht haben und der Druck, etwas gegen den Klimawandel zu tun, werde weiter zunehmen.

In der Zukunft würden die sogenannten Small Modular Reactors (SMR), kleinere Kernkraftwerke in Modulbauweise, in der Nuklearstrategie vieler Länder eine größere Rolle spielen, erwartet Helm. Die Entwickler der SMR versprechen deutliche Kostensenkungen durch eine Massenproduktion. Helm ist allerdings unsicher, ob das wirklich der Fall sein wird. „Da gibt es noch viel Unsicherheit darum“, sagt er. Ein Hauptproblem in der Atompolitik sei, dass Politiker zwar vieles ankündigen, dass es aber selten langfristige, glaubwürdige Festlegungen gebe.

Auch in Großbritannien wurde schon vieles angekündigt in Sachen Atomkraft. Vieles hat sich aber entweder stark verzögert oder wurde gar nicht verwirklicht. Gegenwärtig erzeugt das Königreich noch etwas mehr als 15 Prozent seines elektrischen Stroms mit den verbliebenen Kernkraftwerken, von denen mehrere in den nächsten Jahren aus Altersgründen vom Netz gehen werden.

Verzögerungen im Vereinigten Königreich

Die Regierung hat angekündigt, den Atomstrom-Anteil bis 2050 auf 25 Prozent steigern zu wollen. Kernkraft sei sicher, sauber und zuverlässig, so das Mantra der konservativen Regierung. Auch die oppositionelle Labour-Partei ist im Grundsatz für die Kernkraft. Sie solle als Bestandteil im Strommix des Landes erhalten bleiben, neben dem starken Ausbau der Windenergie, der mit großen Schritten voran geht.