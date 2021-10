Klimanot im Pazifik : Die versinkenden Inseln setzen sich zur Wehr

Fast 16.000 Kilometer liegen zwischen Glasgow, für die nächsten zwei Wochen die Welthauptstadt des Klimawandels, und Suva, der Hauptstadt Fidschis. Doch was auf der Klimakonferenz in Schottland ausgehandelt wird, schreibt im Inselstaat Schlagzeilen. Denn jede Nachricht über die Erderwärmung ist für die Bewohner der teils winzigen Eilande im Pazifik, umgeben von riesigen Wassermassen, überlebenswichtig.

„Ein Scheitern (der Konferenz) könnte den Verlust ganzer tiefliegender Pazifikstaaten bedeuten“, legt Frank Bainimarama, der Ministerpräsident Fidschis, die Latte hoch. „Wir haben die Nase voll. Wir wollen vorne weg gehen und vorbereitet sein, nicht nur immer auf Katastrophen reagieren. Wir wissen, dass jeder einzelne Dollar, der unsere Widerstandskraft gegen den Klimawandel stärkt, bis zu 7 Dollar im Wiederaufbau nach einer Katastrophe spart“, sagt sein Amtskollege aus Tuvalu, Kausea Natano. Er leitet derzeit das Pacific Island Forum.

Die riesige Pazifikregion nimmt 15 Prozent der Fläche der Erde ein, wird aber nur von rund 2,6 Millionen Menschen bewohnt – ein Kontinent, größer als Afrika, aber weniger bevölkert als Litauen. Beispiel Fidschi: „Zwar leben auf unserer Insel nur gut 900.000 Einwohner. Unsere Wirtschaftszone aber ist mit 1,26 Millionen Quadratkilometern mehr als dreimal so groß wie Deutschland. Kiribatis 32 Atolle, die sich über 4000 Kilometer im Nordosten Fidschis erstrecken und auf denen nur 120000 Menschen leben, ist mit 3,5 Millionen Quadratkilometern Ozean sogar knapp zehnmal so groß“, rückt Aiyaz Sayed-Khaiyum, Wirtschaftsminister der Republik Fidschi, die Verhältnisse im Gespräch mit der F.A.Z. zurecht. „Wir dürfen die Folgen des Klimawandels, die wir hier im Pazifik besonders hart zu spüren bekommen, nicht von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung trennen“, fügt er an. „Einige unserer Inseln haben schon ein mittleres Einkommensniveau erreicht – aber eine einzige Katastrophe wie ein Wirbelsturm kann sie vom Erdboden verschwinden lassen. Der letzte Zyklon hat in 48 Stunden ein Drittel unserer jährlichen Wirtschaftsleistung vernichtet.“

Alle sollen ihre Klimaziele erhöhen

Seitdem Fidschi der Klimakonferenz 2017 vorsaß, die in Bonn organisiert wurde, weil die Insel von 20.000 Teilnehmern überrannt worden wäre, haben sich zwar mehr als einhundert Länder auf das Ziel von Netto-Null-Emissionen im Jahr 2050 verpflichtet. Viele der wohlhabenden Länder haben ihre Ziele für 2030 noch einmal verschärft. „Die schlechte Nachricht aber lautet, dass diese Zusagen immer noch unzureichend sind. Alle Länder - insbesondere die Industrieländer und die größten Emittenten - müssen sich verpflichten, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mehr als das derzeitige Ziel von 50 Prozent zu verringern, und sie müssen sich verpflichten, den Netto-Null-Status vor 2050 zu erreichen“, zieht sein Chef Bainimarama die Zügel an. „Alle Ziele müssen erhöht, alle Zeitspannen verringert werden.“

Der Druck ist gut begründet: „Wir steuern auf eine katastrophale Zukunft mit steigendem Meeresspiegel, Superstürmen, veränderten Niederschlagsmustern und Ozeanübersäuerung zu. Die Zukunft des Planeten Erde ist ernsthaft bedroht. Kommen Sie nicht mit Ausreden. Diese Zeit ist vorbei.“