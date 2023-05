Muss die Wirtschaft aufhören zu wachsen, wenn Deutschland klimaneutral werden möchte? Das glaubt zumindest die „Degrowth“-Bewegung. Freunde des Wirtschaftswachstums sehen das anders: Die Wirtschaft könne auch wachsen, während der CO2-Ausstoß zurückgeht, sagen sie. Außerdem sei Wachstum nötig, denn die Menschen würden mit wachsendem Wohlstand eher auf die Umwelt achten.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.









In politischen Forderungen unterscheiden sich beide Seiten gar nicht so stark: Sie fordern klimafreundliche Regeln für die Wirtschaft. Der größte Dissens liegt darin, ob nach aller Klimafreundlichkeit noch Wachstum übrig ist. Damit man sich besser vorstellen kann, was das bedeuten würde, hat die Bertelsmann Stiftung einige Rechnungen angestellt, die kommende Woche vorgestellt werden. Und die helfen in der Entscheidung tatsächlich weiter.