Null-Emissionen bis 2050 : Wie die Briten klimaneutral werden wollen

Die Baumaßnahmen am britischen Kernreaktor Hinkley Point C in Somerset schreiten voran. Bild: Bloomberg

Seit dem Mittelalter hat Großbritannien riesige Wälder verloren. Die Bäume wurden geschlagen für Baumaterial, Brennholz, Möbel und Schiffe oder mussten Siedlungen weichen. Im Ersten Weltkrieg holzte man große Forste ab – auch für den Flottenbau. Nur noch 5 Prozent des Landes war mit Wäldern bedeckt. Vor hundert Jahren, im September 1919, verabschiedete das Parlament dann den Forestry Act, das Forstwirtschaftsgesetz. Eine neue staatliche Kommission kümmert sich seitdem um die Wiederaufforstung und nachhaltige Waldwirtschaft. Vom Allzeittief hat sich der Waldbestand seitdem etwa verdoppelt.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Nun wird der Northumberland Forest, ein Wald im Norden Englands bei Newcastle, in den kommenden Jahren in großem Stil wiederaufgeforstet. Eine Million Bäume sollen von 2020 bis 2024 gepflanzt werden. Der Plan, verkündet vom Wirtschaftsministerium während des Parteitags der Konservativen, ist Teil eines größeren Pakets mit insgesamt einer Milliarde Pfund (1,1 Milliarden Euro) Volumen, mit dem die Tories dem beschlossenen Ziel näherkommen wollen, dass Großbritannien bis zum Jahr 2050 seine Netto-Emissionen von Kohlendioxid (CO2) auf null senken soll.

Bäume speichern CO2 im Holz. Nur durch massive Aufforstung und andere Methoden der Absonderung und Speicherung von CO2 kann es theoretisch gelingen, die Emissionen netto auf null zu senken. Allerdings sind eine Million neue Bäume noch nicht besonders viel angesichts von etwa 3 Milliarden Bäumen im Königreich, so die Schätzung einer Studie von Forschern der Yale-Universität. Die Umweltbehörde der Vereinten Nationen hat vor einigen Jahren ein „Eine-Milliarde-Bäume“-Programm zur globalen Wiederaufforstung entworfen. Die britische Initiative ist dagegen nur ein kleiner Baustein.

Neue Technologien

Die Konservativen auf der Insel versuchen sich derweil als führend in der Umwelt- und Klimapolitik darzustellen. „Den Klimawandel zu adressieren ist eine Top-Priorität der Konservativen Partei“, sagte Wirtschaftsministerin Andrea Leadsom. Und Umweltministerin Theresa Villiers betonte, die Aufforstung unterstreiche, dass man das Land ökologisch in einem besseren Zustand hinterlassen wolle als man es vorfand.

Weitere Bestandteile des Pakets sind Subventionen für die Automobilindustrie, um Elektrofahrzeuge zu entwickeln sowie ein Verbot von Öl- und Gasheizkesseln schon 2020 statt wie zuvor geplant 2025. Damit sollen die CO2-Emissionen der Gebäude um mehr als drei Viertel sinken. Das gilt aber nur für Neubauten. Die bestehenden Heizkessel in Häusern dürfen weiter verwendet werden. Zudem hat die Regierung für die Entwicklung eines Kernfusions-Kraftwerks eine Anschubfinanzierung von 200 Millionen Pfund gegeben. Dieses Kraftwerk – es wäre der erste Fusionsreaktor der Welt – soll von 2040 an praktisch unbegrenzt billige und CO2-freie Nuklearenergie liefern, hat Premierminister Boris Johnson angekündigt.

Das Vorhaben verdeutlicht, dass die Konservativen bei der Klimapolitik vor allem auf neue Technologien setzen. Während Windparks und Solarenergie ausgebaut werden, will Großbritannien auch verstärkt Nuklearenergie nutzen. Derzeit decken Atomkraftwerke – fünfzehn Reaktoren an sieben Standorten – etwa ein Viertel des Stromverbrauchs. Von 2025 an soll der Kernkraftreaktor Hinkley Point C in Somerset Strom erzeugen, der vom französischen staatlichen Konzern EdF errichtet wird. Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, steigen die Baukosten jedoch um knapp 2 bis 3 Milliarden Pfund auf bis zu 22,5 Milliarden Pfund. Hinkley Point C ist der erste Kernreaktor-Neubau in Großbritannien seit 20 Jahren.

Zuschüsse und Darlehen

Gleichzeitig werden gigantische Windfarmen im Meer gebaut. Der größte Windpark der Welt mit insgesamt 2,4 Gigawatt Kapazität, der Elektrizität für bis zu 4 Millionen Haushalte liefern soll, wird in den nächsten Jahren etwa 130 Kilometer vor der Küste von Yorkshire in Nordengland errichtet. 220 Meter hoch ragen die Windräder des amerikanischen GE-Konzerns aus dem Wasser. Hinter dem Projekt steht das multinationale Forewind Konsortium mit dem schottischen Energieunternehmen SSE, dem deutschem RWE-Konzern und den Unternehmen Equinor und Statkraft aus Norwegen. Von 2023 an soll der Windpark Strom liefern. Allerdings sorgen sich manche Fachleute um die Stabilität der Übertragungsnetze – vor sechs Wochen gab es einen großen Blackout in Teilen Britanniens, nachdem ein Windpark plötzlich ausgefallen war.

Mehr zum Thema 1/

Die oppositionelle Labour-Partei hat unterdessen auf ihrem Parteitag vor einer Woche noch viel radikalere Pläne zur CO2-Emissionsminderung beschlossen. Labour will die Netto-Emissionen schon bis 2030 auf null senken, 20 Jahre früher als das Regierungsziel. Die Partei von Jeremy Corbyn verspricht Milliarden-Subventionen für die Autoindustrie zur Entwicklung von Elektroantrieben, teils sollen die Unternehmen im Gegenzug in Staatsbesitz kommen. Autokäufer sollen Zuschüsse und Darlehen für den Kauf von Elektroautos bekommen. Außerdem will Labour in bis zu 24 Millionen Häusern die Gasboiler schnellstmöglich austauschen. Während links-ökologische Aktivisten die Labour-Pläne unterstützten, gab es von einigen Gewerkschaften vorbehalte, die den Verlust von Arbeitsplätzen in CO2-intensiven Industrien fürchten.

Indem sich nun Labour mit dem 2030-Ziel weit vor die Konservativen gesetzt hat, fürchten manche Beobachter, dass der bisherige grundsätzliche Konsens über die Klimapolitik zerbrechen könnte, wie die „Financial Times“ jüngst warnte. Die Erreichung des 2050-Ziels werde etwa eine Billion Pfund kosten, berechnete der frühere Finanzminister Philip Hammond. Unterschiedliche Kommissionen und Ministerien schätzten Kosten von 50 Milliarden Pfund oder 70 Milliarden Pfund im Jahr, das wären mindestens 2 Prozent des britischen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Doch für das Zieldatum 2030, wie es Labour will, müssten jährlich nochmal 25 Milliarden Pfund, knapp ein Prozent des BIP, mehr ausgegeben werden. Irgendwann dürfte dann die finanzielle Schmerzgrenze der Bevölkerung überschritten sein.