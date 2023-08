Klimaschutz ist die Mammutaufgabe der Menschheit, aber manchmal geht die Umstellung auch leichter als gedacht. Beim Frittenfett für jahrzehntealte Dieselloks zum Beispiel.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge Johannes Winterhagen Redakteur in der Wirtschaft, Ressort Technik und Motor Folgen Ich folge

Was hat man da schon alles an Untersuchungen und Betriebserprobungen angestellt, bis man schließlich auf den Trichter kam: „Wir mussten die Loks noch nicht einmal umrüsten“, sagt Jörg Schneider. „Darüber waren wir auch ganz überrascht.“ Schneider ist „Head of Climate Protection and Energy“ bei der DB Cargo, kümmert sich also darum, den Güterverkehr klimaneutral zu machen.

Mit dem Klimaschutz ist der Cargo-Manager schon weit gekommen. Wer ihn auf dem Rangierbahnhof Seddin in der Nähe von Potsdam besucht, kann manche positive Überraschung erleben. Es ist ein warmer Tag im Juli, die Sonne scheint, und auf dem Bahnhof sieht alles so aus, wie man es kennt: Große schwere Loks, lange Güterzüge, es rumpelt, quietscht und tutet.