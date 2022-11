Weltklimakonferenz in Ägypten : Neuer Anlauf zur Weltrettung

Die Welt zu Gast in Ägypten: Wachleute vor dem Internationalen Kongresszentrum in Scharm el-Scheich am Sonntag Bild: EPA

Die Weltklimakonferenz, die am Sonntag in Ägypten begonnen hat, steht unter keinem guten Stern. Eigentlich war sie angetreten, die Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr in Schottland auf die nächste Ebene zu heben: In Glasgow hatte sich die Staatengemeinschaft dazu verpflichtet, die Erderwärmung bis zum Jahrhundertende auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzevn. In Scharm el-Scheich sollte es im nächsten Schritt um die Anpassung an die Folgen des Klimawandels gehen sowie um die Verluste und Schäden, die dieser schon angerichtet hat und in Zukunft anrichten wird. Im Zen­trum steht nicht zuletzt die Frage, welche historische und aktuelle Verantwortung die Industrieländer für den Zustand der Welt haben und in welcher finanziellen Höhe sie für die Anpassung, die Verluste und Schäden in den Schwellen- und Entwicklungsländern aufkommen müssen, die von den Verheerungen vor allem getroffen sind.

Für diese Themen scheint der Veranstaltungsort besonders geeignet, denn zum ersten Mal seit 2016 findet das „COP“ genannte Treffen wieder in Afrika statt. Doch schon zu Beginn der zweiwöchigen Konferenz ist klar, dass die Verpflichtungen vom vergangenen Jahr aus dem Indus­trieland Großbritannien nur unzulänglich verwirklicht werden, dass das 1,5-Grad-Ziel unrealistisch erscheint und dass es deshalb eigentlich Nachbesserungen geben müsste, bevor man sich auf andere Herkulesaufgaben stürzt. Dass „Glasgow“ nicht funktioniert, hat viele Gründe. Dazu zählen Nachholeffekte nach der Corona-Pandemie mit verstärkten Emissionen ebenso wie die Gasknappheit nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, wodurch mehr Kohle verfeuert wird – deren Nutzungsende man in Glasgow eigentlich eingeleitet hatte. Hinzu kommen die unzureichend verschärften oder ungenügend eingehaltenen nationalen Klimaschutzbeiträge (NDC) der COP-Vertragsstaaten.