Weltklimakonferenz : Die Rückkehr der schmutzigen Energie

Für Michael Wirth ist der Fall klar: Die Regierungen westlicher Länder hätten in ihrer Begeisterung für Klimaschutz und erneuerbare Energien über Jahre hinweg die Wirklichkeit aus den Augen verloren, sagte der Chef des amerikanischen Ölkonzerns Chevron kürzlich. „Die Debatte in der industrialisierten Welt hatte eine Schieflage in Richtung Klima“, erklärte Wirth in der „Financial Times“. Erschwinglichkeit von Energie und Versorgungssicherheit seien dagegen irrtümlich als selbstverständlich gegeben angesehen worden. Ein schwerer Fehler, sagt Wirth: „Die Realität ist, dass fossile Brennstoffe die Welt am Laufen halten. Heute, morgen, in fünf Jahren, zehn Jahren und in 20 Jahren.“

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Dieses Wochenende kommen die von dem Ölmanager gescholtenen Politiker im ägyptischen Seebad Scharm el-Scheich zur 27. Auflage der UN-Klimakonferenz zusammen. Zwei Wochen lang wollen die Regierungsvertreter beraten, wie die immer bedrohlicher werdende Aufheizung des Planeten eingedämmt werden kann. Zumindest eines ist schon jetzt klar: Die internationale Klimapolitik ist durch den russischen Überfall auf die Ukraine und die daraus folgende Energiekrise in die Defensive geraten.