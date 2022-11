Klimakonferenz : Auch die ärmeren Länder müssen mehr tun

In Scharm el-Scheich besteht die Gefahr, dass die Teilnehmer sich zu sehr auf die Lieblingsthemen der Schwellen- und Entwicklungsländer einlassen. Doch das reicht nicht.

Delegierte während der Eröffnungssitzung der Klimakonferenz in Scharm el Scheich. Bild: dpa

Ist jetzt sowieso alles egal? Fast gewinnt man diesen Eindruck, wenn man liest, dass sich die Erderwärmung wohl nicht mehr auf 1,5 Grad begrenzen lässt. Ist der „Kipppunkt“ erst einmal erreicht, dann taumelt der Planet von einer Klimakatastrophe zur nächsten. Dagegen sind die verheerenden Überflutungen, Stürme und Dürren, die die Menschheit jetzt schon in Atem halten, vergleichsweise harmlose Vorboten.

Auf der Weltklimakonferenz 2021 in Glasgow war die Stimmung auch schon schlecht, wegen der Pandemie und weil die Großemittenten China und Indien die Abschlusserklärung verwässerten. Aber immerhin gab es Vereinbarungen zum Kohleausstieg, einige Staaten legten strengere Selbstverpflichtungen vor, auch wurden die letzten Fragen des Pariser Abkommens geklärt. Vor allem präzisierte man, dass das 1,5-Grad-Ziel verbindlich sein sollte, nicht die laxere Marke von lediglich 2 Grad.

Die Welt können nur beide Halbkugeln zusammen retten

Jetzt, auf der „COP27“ in Ägypten, erweist sich, wie schnell diese Festlegungen über Bord geworfen werden, wenn die Tagespolitik es erfordert. Als vor einem Jahr Stromausfälle dazu führten, dass China wieder vermehrt Kohle ans Netz holte, war die Empörung im Westen groß. Inzwischen aber geht Europa angesichts der Gasknappheit im Zuge des Ukrainekriegs denselben Weg, einschließlich des selbst ernannten Klimavorreiters Deutschland.

In Scharm el-Scheich besteht die Gefahr, dass die Teilnehmer sich zu sehr auf die Lieblingsthemen der Schwellen- und Entwicklungsländer einlassen, zu denen auch die Gastgeber gehören. Es geht um die Klimaanpassung, um Schäden und Verluste – und darum, dass die Industriestaaten dafür zahlen sollen. So wichtig diese Felder sind, darf doch am Roten Meer nicht der Fatalismus um sich greifen, dass die Klimaziele ohnehin nicht erreichbar seien und man sich daher auf die Folgen zu konzentrieren habe.

Im Gegenteil: Da inzwischen zwei Drittel der Emissionen von ihnen stammen, müssen die ärmeren Länder ihren Minderungspflichten engagierter nachkommen. Die reichen Staaten sollten Zugeständnisse machen, aber nicht bedingungslos. Die Welt können nur beide Halbkugeln zusammen retten, Nord und Süd.