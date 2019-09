Klimakabinett : Das deutsche Klima-Experiment

Einen Wettstreit dieser Art hat das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York noch nicht gesehen. Dort, wo sich Diplomaten sonst am liebsten gegenseitig blockieren, wo sie Resolutionen durch ein Veto aufzuhalten oder blutige Kriege und Krisen einzudämmen versuchen, soll am Montag ein Wettstreit stattfinden.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Rund sechzig Staaten und Aktionsbündnisse stellen ihre jeweiligen Konzepte für den Klimaschutz vor, gut die Hälfte vertreten durch den jeweiligen Staats- oder Regierungschef, mit einer Redezeit von drei Minuten pro Kopf, ohne Ansehen von Größe und Rang des jeweiligen Landes. Auf die Rednerliste kommt überhaupt nur, wer einen eigenen Klimaplan vorzuweisen hat. Auch die schwedische Schülerin Greta Thunberg, Ikone und Hassfigur der Klima-Kontrahenten, ist dabei.