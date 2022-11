Größter CO2-Emittent : China hängt an der Kohle

Nirgendwo zeigt sich das Paradox chinesischer Energiepolitik so spektakulär wie in Guangdong, einer Provinz im Süden mit einer Einwohnerzahl so groß wie die Japans und einer höheren Wirtschaftsleistung als Italien. Im Januar 2020 präsentierte hier der Automobil- und Batteriehersteller BYD in seiner Zentrale in der Technologiemetropole Shenzhen den Han: äußerlich an ein Tesla Model S erinnernd, beschleunigt das Modell mit dem stärksten Elektromotor in 3,9 Sekunden auf 100 Stundenkilometer, kostet aber mit umgerechnet 45.000 Euro nur ein Drittel des amerikanischen Vorbilds. Im gerade abgelaufenen Oktober verkaufte BYD den Han knapp 32.000 Mal, eine Steigerung im Jahresvergleich von 185 Prozent. Im gesamten Jahr wird das Unternehmen aller Voraussicht nach fast eine Million reiner E-Autos verkaufen.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai.

Sollten die allgegenwärtigen Lockdowns den Chinesen nicht die Kauflaune verderben, könnten in China bis zum Jahresende der Absatz reiner E-Autos, Hybride und Wasserstoffvehikel auf 6 Millionen steigen – doppelt so viel wie 2021. Jahrelang hat Chinas Regierung mit hohen Subventionen E-Autos gefördert. Nicht zum Wohl des Klimaschutzes, sondern weil sie sich vom Abschied vom Verbrennungsmotor eine Chance für heimische Hersteller versprach.