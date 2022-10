Klimagerechtigkeit : CO2-Ausstoß so ungleich wie Vermögen verteilt

Den Klimawandel macht ungerecht, dass Verursacher und Betroffene auseinanderfallen. Am meisten werden unter ihm jene leiden, die am wenigsten zu ihm beigetragen haben. Das gilt nicht nur im Verhältnis von gegenwärtigen zu zukünftigen Generationen. Es betrifft auch das Verhältnis von reichen und armen Ländern. Menschen in Entwicklungsländern haben in der Vergangenheit nur wenig Treibhausgase ausgestoßen, leben aber oft in Regionen, die besonders stark von häufigeren Extremwettern und einem steigenden Meeresspiegel betroffen sein werden.

In dieser Betrachtungsweise werden vor allem die Ungleichheiten zwischen Erdregionen hervorgehoben. Wie viel der Einzelne zum Klimawandel beiträgt, scheint so vor allem davon abzuhängen, ob er in einem Industriestaat oder einem Entwicklungsland lebt. Dem widerspricht nun eine neue Studie von Lucas Chancel, Ko-Direktor des Pariser World Inequality Lab, dem auch Thomas Piketty angehört. Dem im renommierten Fachjournal „Nature Sustainability“ publizierten Papier zufolge übertrifft beim Emissionsausstoß die Ungleichheit innerhalb von Ländern mittlerweile jene zwischen ihnen. Seit den späten 2000er-Jahren sei die Ungleichheit beim CO 2 -Ausstoß Einzelner besser dadurch zu erklären, welcher Einkommens- und Vermögensgruppe sie angehören, als in welcher Weltgegend sie leben.