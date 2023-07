Aktualisiert am

Eigentlich wollte der Staat die Einnahmen aus dem CO₂-Preis nicht behalten, sondern als „Klimageld“ an die Bürger zurückzahlen. Davon ist vorerst keine Rede mehr.

Kein Klimageld in Sicht: Finanzminister Christian Lindner (FDP) bei der Vorstellung des Bundeshaushalts 2024. Bild: dpa

Eines steht schon fest: In fünfeinhalb Monaten wird das Leben wieder teurer. Es fragt sich nur, um wie viel. Zum 1. Januar 2024, so steht es in der jüngst beschlossenen Kabinettsvorlage zum Bundeshaushalt, werde es eine „Änderung der Zertifikatepreise“ für klimaschädliche Emissionen geben. Details sind noch Verhandlungssache, im Gespräch ist ein Sprung von 30 auf 45 Euro je Tonne Kohlendioxid.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Für einen größeren Haushalt mit Gasheizung und 20.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch würde das jährliche Mehrkosten in Höhe von 72 Euro bedeuten, hat das Vergleichsportal Check 24 ausgerechnet. An der Tankstelle könnte sich Benzin um vier Cent und Diesel um fünf Cent je Liter verteuern.