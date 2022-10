Hohe Tilgungsverpflichtung : Was durch die vielen neuen Schulden auf Deutschland zukommt

Die Doppelkrise nimmt dem Bund seinen künftigen Verschuldungsspielraum. Die Ampel stockt den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) um 200 Milliarden Euro auf, um eine wirkungsvolle Waffe im „Energiekrieg“ mit Moskau zur Hand zu haben. Doch das zieht Tilgungsverpflichtungen nach sich, so wie es bei den Extrakrediten der Fall war, die der Bund wegen der Corona-Pandemie aufnehmen musste oder noch aufnehmen wird.

Vieles ist da noch im Fluss, sodass heute keine definitive Zahl für die Tilgungsleistungen genannt werden kann, aber in der Koalition wird mit einer Größenordnung von jährlich 18 Milliarden Euro vom Jahr 2028 an operiert. Das wäre mehr, als der Bund nach der Schuldenregel in normalen Zeiten aufnehmen darf. Das Grundgesetz begrenzt die strukturelle Nettokreditaufnahme auf 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, das sind aktuell etwa zwölf Milliarden Euro. Auch wenn in der Koalition die Hoffnung besteht, dass die Altlast am Ende etwas geringer ausfallen wird, dürfte die Tilgungsverpflichtung Ende des Jahrzehnts den Kreditrahmen übersteigen.

Wie viel der Bund letztlich wird tilgen müssen, hängt von einigen Unbekannten ab. Wenn er dieses Jahr weniger zusätzliche Kredite benötigt als geplant, mindert das die künftige Verpflichtung. Und wenn er nicht sämtliche Kreditermächtigungen im Wirtschaftsstabilisierungsfonds benötigt, drückt das ebenfalls die Tilgungslast. Finanzminister Christian Lindner (FDP) betonte auffällig oft, dass nicht zwangsläufig die gesamten 200 Milliarden Euro aus dem wirtschaftlichen Abwehrschirm ausgegeben werden müssen.

200 Milliarden müssen nicht ganz ausgegeben werden

Der Blick zurück zeigt, dass seine Hoffnung, dass es nicht so schlimm kommen mag wie befürchtet, nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Zu Beginn der Corona-Pandemie war der Fonds im Jahr 2020 mit 600 Milliarden Euro ausgestattet worden, davon waren zwei Drittel für Garantien zugunsten von Unternehmen in Liquiditätsschwierigkeiten, damit sie bei Banken und Sparkassen leichter Kredite bekommen. 100 Milliarden Euro waren zur Rekapitalisierung von Unternehmen reserviert und nochmals 100 Milliarden Euro zur Refinanzierung der staatlichen Förderbank KfW, damit diese die erwünschten Programme auflegen kann.

Letztlich wurde deutlich weniger benötigt. Anfang dieses Jahres ist daher der Finanzrahmen auf 250 Milliarden Euro zurückgeführt worden. Für Garantien sind nun allenfalls 100 Milliarden Euro vorgesehen, für Rekapitalisierungen „nur noch“ 50 Milliarden Euro. Nur bei der stets in allen Lagen benötigten KfW blieb es bei den 100 Milliarden Euro. Das ist immer noch viel mehr, als gebraucht wurde: Die Eigenkapitalhilfen addierten sich in der Spitze auf nicht ganz zehn Milliarden Euro, davon entfielen auf die Lufthansa knapp sechs Milliarden Euro. Der Konzern mit dem Kranich hat das Geld mittlerweile zurückgezahlt, sodass entsprechend weniger offen ist. Garantien hat der Fonds gar nicht übernommen.

Pandemie hat viel gekostet

Gleichwohl bleibt es dabei, dass die Pandemie den Bund sehr viel Geld gekostet hat. Er hat mehrfach auf die Ausnahmeklausel in der Schuldenregel zurückgreifen müssen. Nach Jahren mit ausgeglichenen Haushalten oder sogar Überschüssen kommt es seit drei Jahren knüppeldick: Vor zwei Jahren nahm der Bund 130,5 Milliarden Euro auf, 2021 sogar 215,4 Milliarden Euro, auch weil die Ampel nachträglich 60 Milliarden Euro in den Energie- und Klimafonds schob, neuerdings Klima- und Transformationsfonds.

Für dieses Jahr hatte die Koalition eigentlich eine Neuverschuldung von 138,9 Milliarden Euro geplant – hinzu kam nach dem russischen Angriff auf die Ukraine das Sondervermögen Bundeswehr. Über die nächsten Jahre wird die Verteidigungsfähigkeit des Landes mit 100 Milliarden Euro obendrauf gestärkt. Dies läuft an der Schuldenregel vorbei, dafür wurde das Grundgesetz geändert. Lindners Ziel ist es, nächstes Jahr mit dem Bundeshaushalt wieder im Rahmen der Schuldenbremse zu wirtschaften. Andernfalls befürchtet er einen Dammbruch.

Nur unter Verweis auf das Grundgesetz kann er weiter gehende Forderungen seiner Kabinettskollegen abwehren – nach dem Motto: Einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen. Wer nur auf den Bundeshaushalt schaut, bekommt jedoch bestenfalls die Hälfte mit. Nach der neuen Verbuchungsregel, die von der Ampel sehr schnell durchgesetzt wurde, ist für die Schuldenregel nicht länger der Mittelabfluss aus den Sondervermögen entscheidend, sondern deren Befüllung. Mit Klimafonds, Sondervermögen Bundeswehr und Wirtschaftsstabilisierungsfonds wird der Bund den Kapitalmarkt noch einige Jahre stärker beanspruchen, als die offizielle Neuverschuldung vermuten lässt. Umso brutaler wird für ihn die Zeit danach.