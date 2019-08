Klimaaktivistin : Das Team hinter Greta

Macht man sich auf die Suche nach dem Team hinter Greta Thunberg, kommt man an ihren Eltern nicht vorbei. Natürlich ist jedes Kind ein Produkt seiner Vorfahren, aber in Gretas Welt sind sie von ganz besonderer Relevanz. Das lernt jeder, der das Buch „Szenen aus dem Herzen“ liest. Darin beschreibt Gretas Mutter Malena Ernman in schonungsloser Offenheit die psychischen Probleme und daraus resultierenden Eskapaden ihrer Kinder und verschweigt auch nicht deren Auswirkungen auf die eigene Gesundheit und Karriere.

Den Kampf für das Klima, so wird schnell deutlich, kämpfte Greta noch nie allein, auch wenn sie einst als einsame Demonstrantin vor dem schwedischen Parlament begann. Schon lange vorher hatte die Mutter den Grund allen Übels der Welt, auch ihres persönlichen, darin gesehen, dass „wir Menschen“ uns zu sehr von der Natur entfernt hätten. Folgerichtig ist auch der Untertitel des Buches „Unser Leben für das Klima“.

Den größeren Wandel indes hat Malena Ernman selbst erlebt. Schon vor Gretas kometenhaftem Aufstieg in Schweden war sie dort so berühmt wie hierzulande Lena Meyer-Landrut, obwohl sie einen gänzlich anderen Weg einschlug. Bekannt wurde Ernman als experimentierfreudige Opernsängerin, als solche flog sie durch die Welt und sang sich von Engagement zu Engagement, meist begleitet von ihrem Ehemann Svante Thunberg und ihren beiden damals noch sehr kleinen Töchtern.

Auch Ausflüge in die Popkultur scheute sie nicht, sondern wusste sie bestens für sich zu nutzen. Im Jahre 2009 und damit ein Jahr vor dem deutschen Überraschungserfolg von Lena inszenierte sie sich als gleißende Lichtgestalt beim internationalen Sängerwettstreit European Song Contest und gewann mit der pompösen Dancefloor-Arie „La Voix“. Damals war Greta gerade sechs Jahre alt. Doch dann nahmen die Familienprobleme überhand, die Betreuung ihrer beiden Töchter nahm sehr viel Zeit und Kraft in Anspruch. 2014 gab Ernman ihren Beruf auf und damit auch ihre Leidenschaft.

Nun ist es vor allem der Vater Svante Thunberg, gerade fünfzig Jahre alt geworden, der Greta auf ihren vielen Stationen begleitet. Er besucht mit ihr den Hambacher Forst, er segelt mit ihr um die halbe Welt, um ihr eine vermeintlich klimaneutrale Anreise für ihren Auftritt vor den Vereinten Nationen zu ermöglichen. Dabei hatte auch er vor allem künstlerische Ambitionen. Als Sohn eines Schauspielerpaares wuchs er in der schwedischen Provinz auf und wurde selbst Schauspieler, sowohl im Theater als später auch im schwedischen Fernsehen. Außerdem arbeitet er als Produzent und Regisseur.

Gretas Vermarkter: Ingmar Rentzhog

Als Greta Thunberg vor ziemlich genau einem Jahr, am 20. August 2018, zum ersten Mal vormittags statt in der Schule mit ihrem inzwischen berühmt gewordenen „Klimastreik“-Plakat vor dem Schwedischen Reichstag in Stockholm saß, war Ingmar Rentzhog zur Stelle. Im Handumdrehen veröffentlichte er Fotos und ein kurzes Video von der protestierenden Schülerin auf seiner Facebook-Seite. Zu gut passte die Botschaft zu seiner eigenen neuesten Geschäftsidee, einem sozialen Netzwerk zur Bekämpfung der Erderwärmung mit dem Namen „We Don’t Have Time“, auf Deutsch: Wir haben keine Zeit.

Hier sollen nach Rentzhogs Vorstellung Klimaschützer aus aller Welt einen digitalen Treffpunkt finden, sich über beispielgebende Aktionen informieren und sich gegenseitig zu neuem Engagement motivieren. Rentzhog, 40 Jahre alt, Familienvater und einer von drei Söhnen eines bekannten schwedischen Museumsdirektors, hatte sich zuvor in der Stockholmer Finanzszene als Gründer eines Informationsdienstleisters für Anleger einen Namen gemacht. Seine beiden Brüder sind die Geschäftsführer von zwei Investmenthäusern.