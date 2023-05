Die Finanzgruppe, in der es nicht nur in der Werbung stets „ums Geld geht“, hat ihren alle drei Jahre stattfindenden „Sparkassentag“ diesmal unter das Motto „Weil’s um mehr als Geld geht“ gestellt. Am Tag vor Beginn der Veranstaltung, zu der 2700 Teilnehmer, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz und EZB-Präsidentin Christine Lagarde, in Hannover erwartet werden, hat Sparkassenpräsident Helmut Schleweis passend zu dem Motto mehrere Forderungen an die Bundesregierung gerichtet. Denn er vermisst entschlossenes Handeln für langfristig wichtige Themen wie Klimaschutz und Wohnungsbau und hält daher den gesellschaftlichen Zusammenhalt für gefährdet.

Dabei ist klar, dass die zu seiner Finanzgruppe gehörenden 357 kommunal getragenen Sparkassen und fünf öffentlich-rechtlichen Landesbanken gern mehr Projekte für die Energiewende und im Wohnungsbau finanzieren würden. Schleweis hält es für denkbar, dass zehnmal mehr privates als öffentliches Kapital dafür mobilisiert werden muss. Aber der Sparkassenpräsident vermisst politische Entscheidungen. Schleweis setzt sich für die in der Ampelregierung am ehesten von der FDP vertretene energiepolitische Position ein: Nicht Techniken vorgeben, sondern Ziele. „Und das Ziel ist nicht, Strom zu fördern. Wir müssen CO 2 reduzieren“, sagte Schleweis am Dienstag zu Journalisten, gerichtet aber wohl vor allem an Wirtschaftsminister Robert Habeck, der am Mittwoch zu den Sparkassenvertretern sprechen wird. „Wir brauchen Wärmepumpen, Fernwärme, Geothermie, Biogas und grünen Wasserstoff – und vieles mehr“, sagte Schleweis.

Noch nicht mal ein Drittel

Der Wechsel von Öl- und Gasheizungen zu Wärmepumpen sei nur machbar, wenn die Menschen ihn wirtschaftlich und die Stromnetze ihn technisch verkrafteten, argumentiert der Sparkassenpräsident. Daran hat Schleweis erkennbar Zweifel: Von den 119 Vorhaben zum Stromnetzausbau in Deutschland mit einer Gesamtlänge von fast 14.000 Kilometern sei derzeit nicht einmal ein Drittel genehmigt, im Bau oder sogar schon im Betrieb. Wenn aus fossilen Energien ausgestiegen werden solle, müsse auch der Zubau von Dach- und Freiflächenphotovoltaik vervierfacht, der Zubau von Windkraft versechsfacht werden.

Schleweis kritisiert die Politiker aber vor allem dafür, dass sie die Menschen zu wenig von der Notwendigkeit des Klimaschutzes überzeugten, sondern ihnen vielmehr Angst machten vor Überforderung: „Wer Angst hat, dass funktionierende Heizanlagen herausgerissen werden müssen und ihnen unkalkulierbare Lasten entstehen, wird die notwendigen Maßnahmen nicht aus voller Überzeugung unterstützen“, schrieb Schleweis vor allem den Grünen ins Stammbuch.

Wohnen als soziale Frage

Auch beim Thema Wohnen sei in Deutschland die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu groß, kritisierte der Sparkassenpräsident. 400.000 Wohnungen sollten eigentlich jährlich gebaut werden, in diesem Jahr würden es bestenfalls 240.000 werden. Es sei inakzeptabel, dass Wohnungseigentum auch durch die gestiegenen Baukosten inzwischen so teuer geworden sei, dass zwei Durchschnittseinkommen zur Finanzierung kaum noch reichten. Schleweis rief zum Bürokratieabbau auf, auch bei den hohen Energiestandards.

Die Grunderwerbsteuer zumindest für selbst genutztes Wohneigentum solle abgeschafft, zumindest Freigrenzen eingeführt werden, forderte der Sparkassenpräsident. Auch mit diesem Vorschlag findet er in der Bundesregierung Rückhalt in der FDP. Deren Parteivorsitzender, Finanzminister Christian Lindner, meldete sich am Dienstag so zu Wort: „Wenn es nach mir geht, sollte die Grunderwerbsteuer in den Ländern auf null gesenkt werden. Den dafür notwendigen rechtlichen Spielraum wollte ich den Ländern bereits im vergangenen Jahr schaffen, leider wurde das Angebot bis jetzt noch nicht angenommen.“ Tatsächlich stehen die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer den Bundesländern zu. Sie wollen darauf nicht verzichten. Sie machen bis zu 6,5 Prozent des Kaufpreises einer Immobilie aus.

Der inzwischen weitgehend darniederliegende Umschlag von Immobilien trifft die Sparkassen heftig. Nachdem zuvor in der Niedrigzinsphase die Baufinanzierungen boomten, sagten die Sparkassen nun in den ersten vier Monaten im Jahr 2023 rund 50 Prozent weniger neue Darlehen zu. Dieser deutliche Rückgang, der erstmals seit zehn Jahren auch den Bestand an traditionell hoch verzinsten und damit für die Sparkassen lukrativen Baukrediten schrumpfen ließ, ist wesentlich auf die seit Sommer 2022 gestiegenen Zinsen zurückzuführen. Der Wunsch, irgendwann Wohneigentum zu erwerben, sei in der Bevölkerung aber keineswegs gestillt, sagte Schleweis und verwies auf die nach dem Zinsanstieg plötzlich boomende Nachfrage nach Bausparverträgen.

Als weitere politische Forderung erhebt die Sparkassengruppe wegen des wachsenden Personalmangels vieler Arbeitgeber in Deutschland die gezielte Einwanderung von mindestens 300.000 arbeitsfähigen und arbeitswilligen Menschen jährlich zu ermöglichen. Wie viele Ausbildungsplätze die Sparkassen zuletzt nicht besetzen konnten, wusste Schleweis nicht aus dem Stegreif zu beantworten. Aber immerhin mehr als 15.000 Lehrlinge hätten im vergangenen Sommer in einer der 357 Sparkassen begonnen. Und die jungen Generationen Z und Alpha seien auch als Kunde für die Sparkassen nicht verloren. Immerhin 88 Prozent, so habe eine Umfrage ergeben, könnten sich eine Kundenbeziehung mit einer Sparkasse vorstellen.