Klima-Verhandlungen : Koalition will neue Ölheizungen verbieten und Pendlerpauschale erhöhen

Koalition will neue Ölheizungen verbieten und Pendlerpauschale erhöhen

Nach mehr als 18-stündigen Verhandlungen haben sich die Spitzen von Union und SPD auf ein Paket zum Klimaschutz geeinigt. Das Paket soll ein Gesamtvolumen von mehr als 50 Milliarden Euro haben. Zur Finanzierung soll es weder neue Schulden noch eine Klimaanleihe geben. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf ein 22 Seiten langes Eckpunktepapier, das offenbar Ergebnis der Beratungen ist.

Ein unabhängiges Gremium soll jährlich überprüfen, ob der Fahrplan zu den Klimazielen 2030 eingehalten wird. Ist dies nicht der Fall, wird nachgesteuert. Bis 2030 müssen die Treibhausgasemissionen um 55 Prozent gegenüber 1990 sinken, von aktuell 866 Millionen auf 563 Millionen Tonnen jährlich. Derzeit reißt die Bundesrepublik eigene und auf EU-Ebene verpflichtende Ziele, es drohen hohe Strafzahlungen.

Um die schärferen Ziele zu erreichen, sollen für CO2-Emissionen in den Sektoren Verkehr und Gebäude künftig Verschmutzungszertifikate erworben werden müssen. Dieser Zertifikatehandel hat sich damit offenbar gegen den Plan einer CO2-Steuer durchgesetzt.

Der Einstiegspreis für das CO2-Handelssystem soll im Jahr 2021 bei 10 Euro je Tonne Kohlendioxid (CO2) liegen. Das ist weniger, als im EU-Handelssystem zur Zeit für eine Tonne fällig ist, dort lag der jüngste Preis bei 26,30 Euro. Bis 2025 soll im deutschen System ein fester Preis dann sukzessive auf 35 Euro steigen. Erst danach soll der Preis der Verschmutzungsrechte sich über einen Handel bilden und innerhalb eines Korridors von Angebot und Nachfrage bestimmt werden. Für das erste Jahr des Handels soll eine Preis-Untergrenze von 35 Euro festgelegt werden und eine Obergrenze von 60 Euro, um zu verhindern, dass es für die Verbraucher zu teuer wird.

Mit den Zertifikaten müssen nicht die Endkunden handeln, sondern die Unternehmen, die fossile Heiz- und Kraftstoffe in Verkehr bringen oder liefern. Sie bewirken aber, dass es an der Tankstelle und beim Heizen teurer wird. Die Preise von Heizöl, Sprit und Erdgas hängen von vielen Faktoren ab, der CO2-Preis soll ein Bestandteil des Endpreises werden. Experten gehen davon aus, dass ein CO2-Preis von 35 Euro pro Tonne zum Beispiel Diesel an der Tankstelle um mehr als 9 Cent verteuert.

Als Entlastung für den CO2-Preis im Verkehr soll die Pendlerpauschale um fünf Cent je Kilometer von 2021 an erhöht werden. Pro Entfernungskilometer sollen demnach künftig 35 statt 30 Cent von der Steuer abgesetzt werden dürfen – allerdings erst ab dem 21. Kilometer. Zugleich soll es billiger werden, mit der Bahn zu fahren und teurer, zu fliegen. Dazu soll die Mehrwertsteuer auf Bahntickets im Fernverkehr gesenkt und die Luftverkehrsteuer zum 1. Januar 2020 angehoben werden.

Auch will die große Koalition die Neuinstallation von Ölheizungen verbieten. Ab 2026 sollen diese Heizungen nicht mehr eingebaut werden dürfen. Der Austausch alter Ölheizungen soll mit bis zu 40 Prozent staatlich gefördert werden, heißt es weiter in Koalitionskreisen. Schließlich will die Koalition Bürger und Firmen auch beim Strompreis entlasten. Im Gegenzug zu dem CO2-Preis soll die EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms ab 2021 gesenkt werden.

Der Beginn der entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts war am Morgen wegen der ungewöhnlich lange andauernden Verhandlungen von 11 Uhr auf 13 Uhr verschoben worden. Gegen 14.30 Uhr findet im Anschluss eine Pressekonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sowie den Partei- und Fraktionschefs von Union und SPD statt.

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck hatte zuvor Schwarz-Rot noch einmal unter Druck gesetzt. „Wir brauchen einen richtig großen Schritt, nicht das Rumgetrippel“, sagte Habeck dem Sender RTL/n-tv. „Bisher waren die Vorschläge im Prinzip so, dass man alles so gelassen hat, wie es ist.“

Bei einem Preis für den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) geht es darum, dass Benzin, Diesel, Erdgas, Heizöl und Kohle teurer werden. Ein Einstiegspreis von 35 Euro zum Beispiel würde bedeuten, dass Diesel und Heizöl um etwa 11 Cent pro Liter teurer würden, Benzin um knapp 10 Cent pro Liter und Erdgas um knapp 1 Cent pro Kilowattstunde.

Ein CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden würde Milliarden Euro in die Staatskasse spülen. Die Koalition will das Geld aber für Entlastungen von Bürgern und Unternehmen nutzen – etwa beim hohen Strompreis. Daneben soll es Anreize für umweltfreundliches Verhalten geben.