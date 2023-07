Aktualisiert am

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet die Energiewende in Deutschland, aber ihr Anteil wird kleiner. Nur noch 68,3 Prozent stimmen der Aussage „voll und ganz“ oder „eher“ zu, ein Jahr zuvor waren es noch 74,1 Prozent. Das geht aus dem „Sozialen Nachhaltigkeitsbarometer“ her­vor, das das Potsdamer Forschungsinstitut RIFS (ehemals unter dem Namen IASS bekannt) am Mittwoch vorgelegt hat. Dazu wurden im Rahmen des Kopernikus-Projektes Ariadne im März 6500 Menschen online repräsentativ befragt.

Hanna Decker Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Fast 37 Prozent bezweifeln, dass die deutsche Energiewende einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Ein zunehmender Anteil der Befragten – fast drei Viertel – empfindet sie als teuer, 60 Prozent sind mit ihrem Fortschritt unzufrieden. Kritisch eingeschätzt werden Protestaktionen von Klimaaktivisten: Für sie hat nur ein Viertel Verständnis.

Auch die Zustimmung zur Verkehrswende ist zurückgegangen, von knapp 63 Prozent im Vorjahr auf knapp 55 Prozent. Ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern in Städten wird von mehr als der Hälfte der Befragten (53 Prozent) abgelehnt. Hingegen sind zwei Drittel mit dem Fortschritt der Verkehrswende unzu­frieden. 40 Prozent können sich vorstellen, mehr Wege mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückzulegen.

Die Forscher weisen auf eine Diskrepanz zwischen tatsächlicher und wahrgenommener Befürwortung von Klimaschutzmaßnahmen hin. So werde etwa die Zustimmung zum Ausbau von Windrädern im Wohnumfeld unterschätzt. Während die Befragten glauben, dass sie bei einem Drittel liege, sei es tatsächlich mehr als die Hälfte (59 Prozent). RIFS-Forscher Ortwin Renn leitet daraus ab, solch eine „verzerrte Wahrnehmung der tatsächlichen Meinungsverhältnisse könne sich negativ auf die Genehmigung solcher Anlagen auswirken und der Politik einen falschen Eindruck vermitteln“.