Karlsruher Klimabeschluss : Für eine Revolution fehlen die Taten

Seit einem Jahr gibt es den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG). Von einer „revolutionären“ Entscheidung war damals die Rede. Hat Karlsruhe die deutsche Klimapolitik revolutioniert?

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin

Teils, teils. Das BVerfG hat das Staatsziel Umweltschutz, das bis dahin ein stumpfes Schwert für den Klimaschutz war, geschärft und nimmt den Gesetzgeber nun in die Pflicht. Dessen Reaktion war jedoch nicht revolutionär. Deutschland hätte seine Klimaschutzziele ohnehin an die verschärften EU-Vorgaben anpassen müssen. Von einer Revolution der deutschen Klimapolitik kann erst die Rede sein, wenn wir Taten sehen. Die Bundesregierung scheint trotz des Kriegs in der Ukraine und der Problematik der Energieversorgungssicherheit in Deutschland an ihren klimapolitischen Ankündigungen festzuhalten. Man wird sehen, ob das Oster- und das Sommerpaket ausreichen.