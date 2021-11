Aschenputtel dient als Vorbild. Schneidewind hat sich dieses Narrativ nicht selbst ausgedacht. So wie das Erbsenmädchen keine Erfindung der Gebrüder Grimm ist. Sie haben Märchen gesammelt auf Marktplätzen, wo Geschichtenerzähler sie gegen einen Groschen zum Besten gaben. Kein „Hänsel und Gretel“ ohne neugieriges Publikum, kein „Froschkönig“ ohne begnadete Erzählerinnen.

Die Aschenputtel-Geschichte vom Comeback Wuppertals hat ihren Ursprung an einem Abend mit Taschenlampe und einem langen Fußmarsch. Der Unternehmensberater Carsten Gerhardt, ein Kind der Stadt, das in Sichtweite des ikonischen Gasometers in den Kindergarten ging, und seine Frau hatten die Kinder bei den Großeltern ausgelagert und wollten einmal vollständig die stillgelegte Nordbahntrasse entlangwandern, ein Drittel davon durch Tunnel, große Teile auf alten Viadukten.

Nach der Wanderung waren sie überzeugt, die Trasse müsse dem Publikum zugänglich gemacht werden. Sie gründeten einen Verein. Schließlich sammelten sie Millionen an Spendengeld und nahmen der Stadt ab, Förderanträge zu stellen. Heute nennt Gerhardt das Projekt den längsten innerstädtischen Fahrradweg der Welt.

Gerhardt und Schneidewind verbindet einiges: Baumumarmer sind beide nicht, aber Ökos aus Leidenschaft. Sie teilen die Erfahrung in einer Unternehmensberatung, Gerhardt blieb in der Branche. Beide raten dazu, raus aus der Verzichtsdebatte zu kommen. Wo vor zweihundert Jahren eine industrielle Revolution startete, sollen die Wurzeln der fünften industriellen Revolution gelegt werden: die Kreislaufwirtschaft.

So kam der Name Circular Valley zustande, deshalb wird das von überall sichtbare Gasometer zum Ort aufgemotzt, an dem sich ein Silicon Valley für Stoffkreisläufe präsentiert – mit riesigem 360-Grad-Kino, deshalb der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart als Schirmherr.

So wie die Gebrüder Grimm die Geschichtenerzähler in der Provinz brauchten, um gute Narrative zu finden, so braucht Uwe Schneidewind, der Oberbürgermeister von Wuppertal, solche Narrative. Genug Nährboden sei da, glaubt er. „Die Große Transformation – Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels“, wie sein umfangreichstes Buch heißt, enthält ein Kapitel über Pioniere des Wandels als Motoren der nachhaltigen Entwicklung. Carsten Gerhardt mit seiner Wuppertal-Bewegung füllt diese Rollenbeschreibung aus. Gerhardt sagt: „Ich bin glücklich, dass Uwe Schneidewind und die Wuppertal-Bewegung zusammenfließen.“

Am zweiten Oktober gibt die Stadt Wuppertal bekannt, dass 85 Meter am Laurentiusplatz künftig autofrei sein werden. Die Schilder hat die Stadtverwaltung außergewöhnlich schnell aufgehängt. In Tagen statt Wochen. Oft dauert so etwas sogar einige Monate. Im eigenen politischen Lager wird das mit der internen Kommunikation Schneidewinds in Verbindung gebracht. 4836 Tage bis zur Klimaneutralität.

Und wenn Schneidewinds Modellprojekt nicht funktioniert – trotz seiner Konzepte? „Wenn das Experiment Schneidewind scheitert, heißt das nichts“, sagt er. Mit den Oberbürgermeisterinnen und -bürgermeistern von Rostock, Bonn, Schwerin, aber auch dem umstrittenen Boris Palmer in Tübingen gebe es viele neue Rollenmodelle für künftige Stadtoberhäupter. Als er das sagt, ist es Anfang November. 4800 Tage bis zur Klimaneutralität.

Die Diskussion über die Frage, wo Uwe Schneidewind ist, ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Er wird ernst, legt sein Lächeln ab, wenn er darüber spricht. Die Behauptung der Kritiker in der Stadt, er interessiere sich nicht für die Qualität öffentlicher Toiletten, sei infam. Er sagt, in der weiterhin klammen Stadt reiche das Geld nicht, um das Niveau merklich zu heben. Und für drei sanierte WCs stelle er sich nicht vor einen Fotografen.