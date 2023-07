Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat den Kompromiss der Ampel-Koalition zum Heizungsgesetz kritisiert. „Man wollte da einen sehr ambitionierten Wurf machen. Das ist es nicht geworden“, sagte Grimm im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Wahrscheinlich würden mit dem Gesetz die Klimaschutzziele im Wärmesektor nicht erreicht, auch sei es sehr kompliziert. „Das ist natürlich ein Ergebnis, das man sich eigentlich nicht gewünscht hat“, sagte Grimm, die Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist.

Dem Bundestag liegt seit Freitag der überarbeitete Entwurf des Heizungsgesetzes vor, das noch in der kommenden Woche beschlossen werden soll. Der Entwurf sieht vor, dass ab 2024 in Neubaugebieten Heizungen eingebaut werden müssen, die mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. Ursprünglich sollten alle neuen Heizungen von 2024 an diese Vorgabe erfüllen. Nun richtet sich der Zeitplan nach der Wärmeplanung der Kommunen.

Die Ökonomin Grimm sagte, auch mit dem überarbeiteten Entwurf bleibe eine gewisse Unsicherheit, etwa bei der finanziellen Unterstützung. Es seien „immense Summen“ versprochen worden. Sie glaube zwar, dass Belastungen abgefangen werden müssten. Zugleich könnten die Klimaziele nicht mit staatlichem Geld gekauft werden. Das Versprechen, alle Menschen so zu entlasten, „dass es nicht mehr so wehtut, das wird man nicht lange einhalten können“.

Die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes soll dafür sorgen, dass im Gebäudesektor die Treibhausgasemissionen sinken, damit Deutschland seine Klimaziele erfüllt. In der Ampel-Koalition gab es wochenlang Streit über das Vorhaben. Der neue Entwurf sieht verschiedene Mechanismen für die finanzielle Unterstützung vor, etwa eine allgemeine Härtefallklausel für Hauseigentümer, die ein Heizungsaustausch finanziell überfordern würde oder deren Gebäude dafür besonders ungeeignet sind.

Grüne: Weg frei für abschließende Beratungen

In einer Sondersitzung hatte die FDP-Fraktion am Freitag der geänderten Vorlage aus dem Wirtschaftsministerium zugestimmt, nach Angaben aus Fraktionskreisen mit einer "überwiegenden Mehrheit". Fraktionschef Christian Dürr sagte der "Rheinischen Post", seine Fraktion habe den Entwurf "als Beratungsgrundlage für die Expertenanhörung am Montag freigegeben". Der Klimaausschuss des Bundestages soll die Änderungen am Mittwoch beschließen, damit der Bundestag spätestens am Freitag das Gesetz verabschieden kann. Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) warf der Koalition indes am Freitagmittag vor: "Wir haben immer noch keinen Gesetzentwurf, obwohl am Montag die Anhörung ist."

Aus Sicht der Grünen ist der Weg frei für die abschließenden Beratungen über das Gebäudeenergiegesetz. "Damit ist eine umfassende Beratung der Koalitionsvorschläge gewährleistet", erklärten ihre Fraktionsvizes Julia Verlinden und Andreas Audretsch. Sie sprachen von einem "Meilenstein für den Klimaschutz": "Wir halten unser Versprechen ein und erhöhen die Förderung für klimaneutrale Wärme auf bis zu 70 Prozent."

Mehr zum Thema 1/

Habeck sprach in der "Süddeutschen Zeitung" von einem "Gesetz, das so weitreichend Klimaschutz voranbringt wie wenige andere zuvor". Es gebe zwar beim Start eine zeitliche Streckung. "Trotzdem wird dieses Gesetz über zweieinhalb Jahrzehnte die deutsche Wärmepolitik definieren." Straßenzug für Straßenzug würden die Wärmenetz-Gebiete erweitert. "Und wenn jemand auf die Idee kommt, sich jetzt schon eine Wärmepumpe einzubauen, lohnt sich das durch Förderung richtig", sagte der Grünen-Politiker, der im Streit über das Gesetz stark an Popularität verloren hatte. Ende Februar war ein früher Entwurf aus seinem Ministerium bekanntgeworden. Seither riss die Kritik nicht ab. Der Koalitionspartner FDP bestand sogar darauf, sich noch vor der ersten Beratung im Bundestag auf Änderungen zu verständigen.

CDU/CSU-Fraktionschef Merz nannte das Vorgehen der Koalition bei einem Presseauftritt in München "völlig inakzeptabel". Er sprach von einem respektlosen Umgang mit dem Bundestag und den Sachverständigen. "Das ist ohne Vorbild", sagte Merz.