Auch auf Reisen an nachhaltigen Heizungen interessiert: Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck besichtigt den Tank einer Wärmepumpe eines Krankenhauses in der Nähe von Kiew während seines Staatsbesuchs in der Ukraine. Bild: dpa

Die Zeit läuft: Nur noch bis Dienstag, 18 Uhr, haben Verbände und Bundesländer Zeit, zu den umstrittenen Hei­zungsplänen der Bundesregierung Stellung zu nehmen. Die knappe Frist von nur einer Woche und dann auch noch über die Osterfeiertage kam bei den Betroffenen nicht gut an. Doch das Kabinett will die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) noch im April beschließen und an den Bundestag weiterreichen. Vom 1. Januar 2024 an soll dann jede neu eingebaute Heizung mindestens zu 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Viele Hauseigentümer überlegen nun, schnell noch eine neue fossile Heizung zu bestellen. Eine neue Gasheizung kostet im Schnitt etwa 10.000 Euro, die politisch erwünschte elektrische Wärmepumpe rund 30.000 Euro. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hielt kürzlich im Gespräch mit der F.A.Z. dagegen: Über den Lebenszyklus einer Heizung sei die Wärmepumpe günstiger als eine Gasheizung, sagte er. Im Anhang zum Gesetzentwurf nennt das Ministerium dazu Zahlen: 19.115 Euro kostet es demnach im Schnitt mehr, in einem Einfamilienhaus eine Luft-Wasser-Wärmepumpe statt einer neuen Gasheizung zu installieren. Dem stünden über eine Betriebszeit von 18 Jahren Einsparungen von 21.996 Eu­ro gegenüber. Der durchschnittliche Ein­familienhauseigentümer spart demnach knapp 3000 Euro – mit den staat­lichen Fördermitteln, die 25 bis 40 Prozent der Kosten für die Wärmepumpe abdecken, sogar noch deutlich mehr.