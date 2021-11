Reduktion von Klimagasen : Die Methan-Detektive

Die Medienöffentlichkeit feiert derzeit das Bekenntnis von Regierungschefs aus aller Welt, die Emissionen des gefährlichen Klimagases Methan zu reduzieren. Auf dem Klimagipfel in Glasgow hatte zum Beispiel der amerikanische Präsident Joe Biden am Dienstag angekündigt, Öl- und Gasquellen, aus denen das Treibhausgas entweicht, verschärft zu regulieren. Diese und andere Botschaften erreichten in den vergangenen Tagen auch zwei Männer und eine Frau, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, Methan aufzuspüren. Ihre Reaktion fällt unterschiedlich aus – von kritisch-skeptisch über abwartend-neutral bis ziemlich positiv.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington.

Der Optimist ist der Anwalt Fred Krupp. Er leitet seit dem Jahr 1984 den Environment Defense Fonds. Es ist eine der einflussreichsten Umweltorganisationen mit einem Jahresbudget von 180 Millionen Dollar und Partnerschaften mit McDonald’s, Walmart und Fedex. Nächstes Jahr schießt Krupp einen eigenen Satelliten ins All, der Methan auf der ganzen Welt aufspüren und die Daten frei verfügbar machen will. Amazon-Gründer Jeff Bezos stiftete 100 Millionen Dollar dafür, nachdem Krupp seinen Satelliten-Plan in einem TED-Talk bekannt gemacht hatte. Krupp sagte in einer ersten Stellungnahme überschwänglich: „Das wird eine der großen Erfolgsgeschichten von Glasgow. Methan an die Spitze der Tagesordnung zu bringen ist eine entscheidende Maßnahme, die das Leben von Millionen Menschen zu Hause und auf der ganzen Welt verbessern wird.“