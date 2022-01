Nachhaltige Energie : Wie Erdgas den Weg zur Klimaneutralität ebnen soll

Aus den Worten des grünen Klimaministers ließen sich die Qualen ablesen, die Teile seiner Partei bei dem Thema erleiden. „Eine Zustimmung zu den neuen Vorschlägen der EU-Kommission sehen wir nicht“, ließ Robert Habeck verlauten, kaum dass Brüssel offiziell die Absicht verlautbart hatte, Kernkraftwerke und Gasturbinen zu umweltfreundlichen Technologien zu erklären. „Ausgerechnet Atomenergie als nachhaltig zu etikettieren ist bei dieser Hochrisikotechnologie falsch.“

Was die Kernspaltung betrifft, gab der Vizekanzler die Haltung der neuen Bundesregierung zutreffend wieder. Schwieriger wird es beim Erdgas, weshalb Habeck hier schon vorsichtiger formulierte. Lediglich als „fraglich“ bezeichnete er die Brüsseler Pläne, „fossiles Gas mit in die Taxonomie aufzunehmen“, wobei mit „Taxonomie“ die EU-Vorgaben gemeint sind, welche Investitionen künftig noch als nachhaltig gelten können und welche nicht.

Habeck will bei diesem Thema kritisch wirken, aber nicht wirklich kritisieren. Schließlich hat er selbst dem Koalitionsvertrag mit SPD und FDP zugestimmt, der als Kompensation für den Ausstieg aus Atom- und Kohlestrom einen massiven Einstieg in die Gasverstromung vorsieht. „Das verlangt die Errichtung moderner Gaskraftwerke“, heißt es dort im Kapitel über den Kohleausstieg, und weiter: „Wir beschleunigen die Errichtung moderner Gaskraftwerke.“

Mindestens 23 Gigawatt sind nötig

Eine Überraschung ist das für Kenner der Materie nicht. Ohne die Expansion der Erdgas-Verstromung wird eine stabile Energieversorgung Deutschlands bei gleichzeitiger starker Reduktion der CO2-Emissionen in den nächsten Jahren schwer möglich sein, so viel ist allen Fachleuten klar. So hat etwa das Energiewirtschaftliche Institut der Universität Köln im Dezember berechnet, dass Deutschland zusätzliche Gaskraftwerke mit einer Kapazität von 23 Gigawatt braucht, um schon 2030 aus der Kohle aussteigen zu können.

Die Boston Consulting Group kalkuliert sogar damit, dass 43 Gigawatt nötig sein werden, um Kohle und Kernkraft zu ersetzen. Die drei noch laufenden deutschen Atomkraftwerke haben jeweils eine Leistung zwischen 1,4 und 1,5 Gigawatt. Mehr werden auch die größten aktuell geplanten Gaskraftwerke nicht beisteuern, viele sind sogar deutlich kleiner. Die Bundesnetzagentur erwartet bis zum Jahr 2024 nur einen Zubau von 3,6 Gigawatt.

Wie sehr das Gas nötig ist, um in einer Übergangszeit nach dem Atom- und Kohleausstieg die Netzstabilität sicherzustellen, das war auch der alten Bundesregierung klar. Dass die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel trotz aller Kritik am russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Unverständnis mancher europäischer Partner so eisern am Pipelineprojekt Nord Stream 2 festhielt, hatte auch damit zu tun, dass sie sich vor dem Hintergrund der Energiewende an diesem Punkt wirtschaftspolitisch verwundbar fühlte.

Der Ausbau ist in vollem Gange

Neu ist bei der Ampelregierung vor allem die Offenheit, mit der sie den Ausbau der Gaskraftwerke vorantreibt – auch wenn das offenbar bei Teilen der grünen Basis nicht angekommen ist, die jetzt lautstark gegen die Brüsseler Pläne protestiert. Dabei schafft auch hier die Energiewende neue Abhängigkeiten: Die Einstufung der französischen Atompläne als klimapolitisch nachhaltig ist gewissermaßen der Preis dafür, dass auch die vermeintliche Übergangstechnologie Erdgas in Deutschland als förderungswürdig gilt. Die pflichtschuldigen deutschen Widerworte wenden sich vor allem an ein heimisches Publikum, sie werden die Pläne der EU-Kommission kaum aufhalten.