Globales Problem Plastikmüll : Mikroplastik selbst auf dem Mount Everest

Trügerische Ästhetik: Eine Qualle droht sich in einem Plastikfetzen zu verfangen. Bild: EUO OCEANA/Picture Alliance

Im holzgetäfelten Speisesaal des altehrwürdigen Grand Oriental in Colombo sprechen die Kellner leise, wenn sie Currys servieren. Hier haben Weltreisende schon vor mehr als hundert Jahren getafelt. Heute fällt der Blick durch die meterhohen Fenster auf den neuen Containerhafen. Die Tropensonne bricht sich im strahlend blauen Wasser. Wer aber hinaus geht in den Hafen, den holt die Wirklichkeit rasch ein: An den Containern stinkt es.

Denn die Insel verdiente auch damit ihr Geld, den Müll des Westens zu entsorgen. Bis vergangene Woche. Da sandte die Regierung die letzten jener 263 Container zurück nach Großbritannien. In den Stahlboxen gammeln Plastikmüll, aber auch Abfälle aus Operationssälen und Leichenhallen. Nun ist die Luft über der Hafenstadt ein bisschen besser. Das Problem aber ist nicht gelöst.