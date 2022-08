Fabriken in Deutschland : Ein Batterie-Start-up mit eigener Gigafactory

Sie haben ein Vision, volle Auftragsbücher und einen Expansionsplan, der es in sich hat. Um ihn in die Tat umzusetzen, haben sie eine eigene Technologie und ein eigenes Managementsystem entwickelt; sie sind auf die grüne Wiese gegangen und haben sich dort eine eigene Fabrik gebaut. Die steht vor den Toren der Lutherstadt Wittenberg, hat eine Produktionsfläche, die größer ist als ein Fußballfeld, gilt als eine der modernsten ihrer Art und nennt sich auch so: Lange bevor der kalifornische Autobauer Tesla drüben in Brandenburg seine Fabrik hochzog, hatte sich das deutsche Start-up Tesvolt den Namen seines Werks in großen Buchstaben auf die Wellblechfassade schreiben lassen: „Gigafactory T1“. Ein Start-up mit einer Fabrik – eher eine Seltenheit.

Stephan Finsterbusch Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Solarzellen auf dem Dach und Wärmepumpe für den Bürotrakt machen die Firma energieautark. In der Halle sind Batteriekästen, Container von der Größe eines Einfamilienhauses und Schaltschränke zu sehen, Computer und Bildschirme, zahllose Kabel, Drähte und blinkende Anzeigen, aber kaum ein Mensch. Automatisierung macht’s möglich. Viel Arbeit, aber kaum Arbeiter. Handgriffe sind Maschinensache. „Was Tesla für seine Autos macht, machen wir auch für Schiffe“, sagt Daniel Hannemann, einer der beiden Gründer. Und das heißt: Tesvolt entwickelt, produziert und liefert lithiumbasierte Batteriesysteme. Sie können E-Motoren aller Arten und Größen mit Elektrizität versorgen. Ein boomendes Geschäft.

Referenzen, Preise und 3000 Projekte

Der Verband der Elektro- und Digitalindustrie in Deutschland (ZVEI) beziffert den Jahresumsatz aller Batteriehersteller in Deutschland auf rund 10 Milliarden Euro – Tendenz steigend. Achim Kampker, Maschinenbauer, Professor an der RWTH Aachen und stellvertretender Leiter der Forschungsfertigung Batteriezelle des Fraunhofer IPT, sagte in einer Video-Präsentation vor wenigen Wochen in Bitterfeld, die Nachfrage nach Akkus werde sich bis 2030 verfünffachen – mindestens. Rund um die Energiespeicher entstehe europaweit eine „gigantische Industrie“.

Tesla war faktisch der Startschuss; ein Unternehmen wie Tesvolt zog schnell mit. Der US-Fahrzeugbauer fertigt Akkus für die eigenen Autos; die Wittenberger bauen Batterien für Industrie- und Gewerbekunden. Tesla stellt die gesamte Automobilindustrie auf den Kopf; Tesvolt ist Teil der Revolution der Energieszene. Außerhalb der Branche ist das Start-up ein Geheimtipp – in der Szene hat es beste Referenzen. Es hat die riesigen Energiespeicher für das Coca-Cola-Werk in Brasilien geliefert und die für das weltgrößte Off-Grid-Batteriesystem der Warren-Buffett-Stiftung in Ruanda; es hat Europas größte E-Tankstelle mit Akkus bestückt und den Hydro-Solar-Grid im Nationalpark in Chile.

Alles in allem hat das Start-up in der Welt mehr als 3000 Projekte am Laufen. Hoch- und Niedervolt, On- und Off-Grid, Blockheizkraft in Kombination mit Sonne, Wind und Wasser. Derzeit könne man gar nicht so viel produzieren, wie man müsste, um alle Aufträge abzuarbeiten, sagt Hannemann. Deutschland hat ein Energieproblem und Tesvolt eine Lösung. Die Anlagen in der Fabrik arbeiten auf vollen Touren, die hundert Mitarbeiter an Innovationen. Herkömmliche Hierarchien sind bei Tesvolt abgeschafft, sagt Hannemann. Alle Tätigkeiten seien völlig transparent gemacht, die Vergütungen erfolgsbasiert. Wie bei Google, erklärt er. Rund um ihre Philosophie und Technologie haben Hannemann und sein Gründungs- und Geschäftspartner Simon Schandert die Fabrik aufgebaut.