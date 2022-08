Fabriken in Deutschland : Ein Batterie-Start-up mit eigener Gigafactory

Sie haben ein Vision, volle Auftragsbücher und einen Expansionsplan, der es in sich hat. Um ihn in die Tat umzusetzen, haben sie eine eigene Technologie und ein eigenes Managementsystem entwickelt; sie sind auf die grüne Wiese gegangen und haben sich dort eine eigene Fabrik gebaut. Die steht vor den Toren der Lutherstadt Wittenberg, hat eine Produktionsfläche, die größer ist als ein Fußballfeld, gilt als eine der modernsten ihrer Art und nennt sich auch so: Lange bevor der kalifornische Autobauer Tesla drüben in Brandenburg seine Fabrik hochzog, hatte sich das deutsche Start-up Tesvolt den Namen seines Werks in großen Buchstaben auf die Wellblechfassade schreiben lassen: „Gigafactory T1“. Ein Start-up mit einer Fabrik – eher eine Seltenheit.

Stephan Finsterbusch Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Solarzellen auf dem Dach und Wärmepumpe für den Bürotrakt machen die Firma energieautark. In der Halle sind Batteriekästen, Container von der Größe eines Einfamilienhauses und Schaltschränke zu sehen, Computer und Bildschirme, zahllose Kabel, Drähte und blinkende Anzeigen, aber kaum ein Mensch. Automatisierung macht’s möglich. Viel Arbeit, aber kaum Arbeiter. Handgriffe sind Maschinensache. „Was Tesla für seine Autos macht, machen wir auch für Schiffe“, sagt Daniel Hannemann, einer der beiden Gründer. Und das heißt: Tesvolt entwickelt, produziert und liefert lithiumbasierte Batteriesysteme. Sie können E-Motoren aller Arten und Größen mit Elektrizität versorgen. Ein boomendes Geschäft.