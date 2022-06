Rohstoff für Energiewende : Schmutzige Solarzellen

In Photovoltaikanlagen steckt ein Rohstoff, der nach Ansicht von Fachleuten in China mit Hilfe von Zwangsarbeit und Kohlestrom gewonnen wird. Das wirft einen Schatten auf den Klimaschutz in Deutschland.

Karla Richter aus Hessen will beim Hausbau alles richtig machen und hat deshalb auf ihrem Dach eine Photovol­taikanlage installiert. Damit könne sie ein „doppeltes Zeichen setzen“, sagt sie: „Wir müssen etwas gegen den Klimawandel und gegen die Abhängigkeit von Russland tun.“ Die Bundesregierung sieht das ähnlich. Nach Russlands Überfall auf die Ukraine beteuerte Finanzminister Christian Lindner (FDP): „Erneuerbare Energien lösen uns von Abhängigkeiten. Erneuerbare Energien sind deshalb Freiheitsenergien.“

Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck ist überzeugt, dass Deutschland mehr auf Wind und Sonne setzen müsse. Das sei die einzige Energieform, bei der keiner sagen könne: „Damit erpresse ich euch.“ Das Oster-Gesetzespaket des Grünen-Ministers sieht daher vor, bis 2030 den Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch auf 80 Prozent zu verdoppeln. In der Photovoltaik (PV) will er den jährlichen Zubau vervierfachen.

Aber wie frei sind die Freiheitsenergien? Wie klimafreundlich sind sie? Und helfen sie beim Abnabeln von dubiosen Regimen? Nicht sehr, sagen von der F.A.Z. befragte Fachleute. Sie führen an, dass das zentrale Material für die Solarzellfertigung, das Polysilizium, aus China kommt. Der wichtigste Standort ist die Autonome Region Xinjiang im Nordwesten, wo Peking nach westlicher Überzeugung die Uiguren und andere Minderheiten unterdrückt.

Die Polysiliziumproduktion dort profitiere von Zwangsarbeit und sie sei auch deshalb fragwürdig, weil sie billigen Kohlestrom verwende, sagt Adrian Zenz, einer der bekanntesten Uigurenforscher: „Die vermeintlich grüne Solartechnik verlässt sich auf eine Art der Energieerzeugung, die besonders viel Treibhausgas ausstößt.“ Der deutsch-amerikanische Anthropologe machte Ende Mai die Xinjiang Police Files öffentlich, interne Dokumente zur Drangsalierung der Uiguren in Internierungslagern.

Zenz hat herausgefunden, dass außerhalb der Lager Hunderttausende Menschen an einem Programm namens Armutsbekämpfung durch Arbeitstransfer teilnehmen, das Zwangsarbeit umfasse. „Die meisten Unternehmen in der Region, die metallurgisches Silizium und Polysilizium für die Solarindustrie herstellen, profitieren von diesem System“, sagt er. „Es muss uns klar sein, dass wir mit dem Ausbau der Photovoltaik in der jetzigen Form Unterdrückung, Zwangsarbeit und die Assimilierung der Uiguren fördern, also den chinesischen Polizeistaat.“

Die westlichen Energieziele hält Zenz zwar für richtig, nicht aber den Weg der Umsetzung. „Dem Klima hilft es nicht, wenn für die deutsche Energiewende in Xinjiang Kohle verbrannt wird.“ Zur Loslösung von Russland sagt er: „Da praktisch die gesamte Solarindustrie in China sitzt, tauschen wir bei den Abhängigkeiten lediglich eine Autokratie gegen eine andere aus.“ Polysilizium aus Xinjiang zu verwenden stehe nicht im Einklang mit den westlichen Werten, mit den ESG-Verpflichtungen von Unternehmen und Investoren zur gesellschaftlichen Verantwortung und auch nicht mit sauberen Lieferketten.

Tatsächlich kommt Polysilizium überwiegend aus China, beim „Solarpoly“ für die Photovoltaikanlagen sind es mehr als 80 Prozent. Das auf Polysilizium spezialisierte Marktforschungsunternehmen Bernreuter Research beziffert den Weltmarktanteil der vier in Xinjiang ansässigen Werke auf 45 Prozent. „Rein rechnerisch steckt in jeder zweiten Solarzelle Polysilizium aus Xinjiang“, sagt Unternehmensinhaber Johannes Bernreuter.

Der Markt für Solarpoly hat sich stark zugunsten Chinas entwickelt. Noch bis etwa 2004 dominierten sieben Anbieter aus den Industrienationen, die sogenannten „Sieben Schwestern“. Ganz vorn lag ein US-Konzern vor der deutschen Wacker Chemie . Doch mit der Konzentration der Zellenproduktion auf China geriet die Reihenfolge durcheinander. Als Antwort auf PV-Strafzölle in den USA erließ Peking 2013 hohe Importabgaben auf Polysilizium, was die amerikanischen Lieferanten von ihren wichtigsten Kunden abschnitt.

Die EU hingegen einigte sich mit Peking auf Mindestpreise, die auch für Polysiliziumexporte nach China galten. So kam Wacker mit einem blauen Auge davon und stieg zwischenzeitlich sogar zum größten Hersteller auf. Heute nehmen die Münchner nur noch Platz fünf ein, alle anderen „Sieben Schwestern“ haben ihre Stellung an Chinesen verloren (siehe Grafik). GCL, Daqo, Xinte und East Hope produzieren in Xinjiang.