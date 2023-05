Die Rufe nach einem Rabatt auf den Strompreis für die Industrie werden immer lauter. Doch die Ampel ist sich mal wieder nicht einig. Hintergrund der Debatte ist, dass der in Deutschland sowieso schon vergleichsweise hohe Strompreis im vergangenen Jahr noch einmal deutlich gestiegen ist. Und: Die Industrie in Deutschland zahlt weniger für Strom als private Haushalte, jedoch mehr als ihre Konkurrenz in anderen Ländern. Zugleich spielt Strom eine wichtige Rolle in der angestrebten Transformation der Wirtschaft hin zu Klimaneutralität. Doch warum ist das eigentlich so? Hier kommen Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Warum sind die Strompreise in letzter Zeit so stark gestiegen?

Hanna Decker

Im vergangenen Jahr hatten die Strompreise alle Rekorde gebrochen. So kostete eine Megawattstunde Ende August im Großhandel 586 Euro im wöchentlichen Mittel – etwa zehn Mal so viel wie in der Zeit bis zum Sommer 2021. Schon im Herbst 2021 waren die Preise für Erdgas in die Höhe geklettert, weil Russland begann, die Lieferungen nach Europa zu reduzieren. Später wurden mit aller Macht die Gasspeicher befüllt – mit Blick auf die unklare Versorgungslage im Winter. Hinzu kam extreme Unsicherheit an den Märkten. Ihren vorläufigen Höchstwert erreichten die Gaspreise im August 2022 mit 314 Euro pro Megawattstunde.