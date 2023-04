Aktualisiert am

Viessmann-Produktion in Allendorf, Hessen Bild: Reuters

Viessmann ist eines dieser deutschen Familienunternehmen, das immer besonders stolz war auf seine Geschichte. Besucht man die Zentrale in der hessischen Provinz, wird einem eine Ahnengalerie präsentiert. Es gebe eine „tief empfundene Verantwortung für das Familienerbe“, heißt es auf der Webseite des Unternehmens, das mit dem Verkauf von Öl- und Gaskesseln groß geworden ist und nun zentraler Lieferant von Wärmepumpen für die Wärmewende werden soll. Und weiter: Man sehe sich „mit der Kraft zweier Generationen erstklassig aufgestellt“.

Hanna Decker Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge Uwe Marx Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Jetzt scheint es, als sei dem Unternehmen die Kraft ausgegangen für die großen Aufgaben, die vor ihm liegen. Am Dienstag erfuhr die F.A.Z., dass Viessmann sein Kerngeschäft an den Klimaanlagenhersteller Carrier Global aus Florida verkauft. Im Raum steht eine Summe von zwölf Milliarden Euro. Einzig ein paar Randsparten sollen in der Hand von Viessmann verbleiben. Der Druck der großen asiatischen Hersteller, die auf den deutschen Markt drängen, wurde offenbar zu groß.