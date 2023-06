Es gibt zwar leichtere Lek­türen als das neue Heizungsgesetz und spannendere gewiss auch. Aber wer sich die Mühe macht, sich hindurchzuwühlen durch mehr als hundert Seiten mit den Textvergleichen und Änderungen, auf die sich die Koalition in der vorigen Woche nach langem Hin und Her doch noch geeinigt hat, der lernt sehr viel über deutsche Politik. Darüber, warum die Regeln am Ende immer komplizierter werden, zum Beispiel, weil eine liberale Partei sie lieber einfacher hätte. Darüber, wie die Debatte über einen besonders scharfen Entwurf am Ende in ein ziemlich lasches Gesetz münden kann. Oder darüber, dass hierzulande das Fördern immer einfacher ist als das Fordern. Und wie das alles miteinander zusammenhängt.

Denn beim Heizungsgesetz, das die Gemüter erregte wie kein anderes Vorhaben einer Regierung seit den Hartz-Reformen Gerhard Schröders vor zwei Jahrzehnten, treffen all diese Effekte zusammen. Was Klimaminister Robert Habeck und sein damaliger Staatssekretär im Frühjahr vorgelegt hatten, war nicht nur sehr streng, es war in vielen Fällen auch gar nicht realisierbar. Was drei Monate später jetzt davon noch übrig bleibt, verschiebt die Wärmewende erst mal um Jahre.

Auf die Fernwärme kommt es auch an

Dabei hat sich die Detailverliebtheit der Koalition im Zuge der Debatte immer weiter verschärft. Das Gesetz ist jetzt ein grotesk anmutendes Konvolut aus Wenn-Dann-Bestimmungen, Sonder- und Ausnahmeregelungen, Fristen und Vorschriften. Es ist ein Text, den gewöhnliche Wohnungs- und Hausbesitzer kaum verstehen werden, wohl auch viele Schornsteinfeger nicht, die das alles in Zukunft kontrollieren (und sich dabei auf Dauer selbst abschaffen) sollen. Allenfalls die Rechtsabteilungen der Stadtwerke oder großer Wohnungsgesellschaften werden das in allen Verästelungen durchschauen.

Und für die allermeisten der Betroffenen ändert sich erst einmal gar nichts. Bestehende Heizungen müssen sie sowieso nicht auswechseln, das war entgegen mancherlei Gerüchten auch nie geplant. Und neue Gasheizungen dürfen noch eine ganze Weile eingebaut werden, je nachdem, bis wann es in der jeweiligen Kommune eine Wärmeplanung gibt, mit welchen Anteilen an erneuerbaren Gasen sie betrieben werden können und ob es irgendwann einen Wasserstoffanschluss geben wird. Vor allem aber sind Verunsicherung und Verwirrung jetzt so groß, dass viele erst einmal gar nichts machen werden – und oft auch nichts tun sollten, wenn zum Beispiel eine spätere Fernwärmeplanung nicht torpediert werden soll.

Deshalb setzt die Regierung noch einmal stärker als ohnehin geplant auf ein bewährtes Instrument, um Konflikte zu befrieden und erwünschtes Verhalten zu befeuern: auf Geld vom Staat. Die Leute reagieren nicht gerne auf Druck. Aber wenn man Steuern sparen oder Zuschüsse bekommen kann, sind gerade die Deutschen oft gerne dabei.

Ganze Landstriche in der alten Bundesrepublik wurden mit Neubausiedlungen verschandelt, weil man das Eigenheim nach dem damaligen Paragraphen 7b des Einkommensteuergesetzes beim Finanzamt geltend machen konnte. Und Kapitallebensversicherungen fanden trotz horrender Gebühren reißenden Absatz, solange man sie noch in die Steuererklärung eintragen konnte. So könnte es auch jetzt wieder gehen, wenn der sogar sinnvolle Einbau einer Wärmepumpe mit bis zu 70 Prozent gefördert wird.

Bevor man die aktuelle Regierung dafür allzu laut beschimpft, gehört noch etwas zur ganzen Wahrheit dazu: Dass es mit der Wärmewende jetzt langsamer geht als gedacht, liegt vor allem an den Versäumnissen der vorausgegangenen Regierungen und der Politik auf den unteren Ebenen.

Solange es nur wenig Fernwärmenetze gibt, die noch dazu ganz überwiegend mit fossiler Energie betrieben werden, ist der kurzfristige Umstieg zumindest in städtischen Räumen gar nicht möglich. Das ist eine weitere Lehre, die sich aus der Lektüre dieses Gesetzestexts ergibt: Richtig schnell läuft in diesem Land ohnehin nichts.