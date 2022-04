Britischer Pragmatismus : Warum Atomkraft im Vereinigten Königreich so beliebt ist

Boris Johnsons neue Energiestrategie setzt auf bis zu acht neue Atomkraftwerke in Kombination mit Windparks. In London versteht kaum jemand, warum Deutschland seine Kernkraftwerke abschaltet. Die Strategie hat jedoch auch ihre Schattenseiten.

Die neue britische Energie­sicherheitsstrategie verstärkt die Rückkehr der Kernenergie in wichtigen Ländern. Regierungschef Boris Johnson stellt Atomkraft und Windkraft auf See in den Mittelpunkt seiner Strategie. Der Anteil von Atomstrom soll von heute 16 Prozent langfristig auf 25 Prozent steigen. Das Ziel, 24 Gigawatt zur Jahrhundertmitte, ent­spricht dem Neubau acht großer Kernkraftwerke, wobei London auch auf die neuartigen kleineren AKWs in Modulbauweise hofft, die Rolls-Royce entwickelt hat.

Großbritannien ist nur ein Beispiel für die globale Renaissance der Kernkraft. In China sind mehr als hundert Kernkraftwerke in Planung oder im Bau. Auch US-Präsident Biden setzt weiter auf Kernkraft. Frankreichs Präsident Macron stellt den Bau von bis zu vierzehn AKWs in Aussicht, in Belgien hat die Regierungskoalition, un­ter Einschluss der Grünen, jüngst eine Verlängerung der Laufzeiten um zehn Jahre beschlossen. Deutschlands Am­pel­koalition wirkt wie ein energie­­­politischer Geisterfahrer, wenn sie selbst jetzt ­ – trotz Russland-Import­pro­ble­matik und absehbarer Energielücke – stur am Atomausstieg festhält. In London kann man kaum verstehen, dass Berlin die letzten drei Atomkraftwerke zum Jahresende abschalten will.

Die Kernkraft als Rückgrat der Energieversorgung

In Großbritannien gibt es keine nennenswerte politische Opposition ge­gen Atomkraft. Auch Labour ist dafür, eine ideologische grüne Partei existiert nicht. Die Briten sind in Sa­chen Atomenergie pragmatisch. Allerdings muss man über die Kostenrisiken der Neubauten streiten. Hinkley Point C wird teurer als gedacht, der garantierte Stromabnahmepreis ist zu hoch. Auch Sizewell B an der Ostküste droht teuer zu werden. Ob die „Small Modular Reactors“ von Rolls-Royce wirklich so viel günstiger wären, ist nicht erwiesen. Aber immerhin liefern Kernkraftwerke grundlastfähigen und CO 2 -armen Strom. Daher will London darauf nicht verzichten, nachdem man aus Kohle fast komplett ausgestiegen ist.

Das zweite Standbein der Energiestrategie werden Offshore-Windparks, die bis 2030 sogar auf 50 Gigawatt ausgebaut werden sollen. Schon heute liefern Windparks wie Hornsea I, der aktuell größte der Welt, genügend Strom für mehr als eine Million Haushalte. Die Insel besitzt einen gro­ßen natürlichen Vorteil, weil in Nordsee und Irischer See der Wind so kräftig bläst wie sonst kaum in Europa. Tausende Turbinen weit vor der Küste liefern durchschnittlich gut ein Fünftel der Stromversorgung. Vergangenes Jahr herrschte indes mehrere Monate lang Flaute, der Windstrom fiel deutlich ab. Da war man froh, dass Kernkraft als Rückgrat der Strom-Grundlast zur Verfügung steht.

Johnsons Regierung vergibt dieses Jahr auch neue Öl- und Gasförder­lizenzen in der Nordsee. Das regt Um­weltgruppen auf, ist aber vernünftig. Das Königreich will zumindest zum Teil von Importen unabhängig bleiben. Mehr als die Hälfte des Gasverbrauchs stammt aus eigener Förderung. Anders als in Deutschland sind Gasimporte aus Russland mit nur drei Prozent Anteil vernachlässigbar und leicht zu ersetzen.

Kritiker der neuen britischen Ener­giestrategie monieren zu Recht, dass sie den Haushalten, die unter ra­sant steigenden Energierechnungen leiden, kurzfristig kaum Entlastung bringt. Neue Kernkraftwerke werden frühestens in den Dreißigerjahren ans Netz gehen. Planung, Geneh­mi­gung und Bau großer Offshore-Windparks dauern lange, bis zu dreizehn Jahre. Johnson will die Zeit mit beschleunigten Verfahren halbieren. Labour würde gern auch mehr Windräder an Land bauen. Das wäre kurzfristig möglich und billig. Wirtschafts- und Energieminister Kwasi Kwarteng wollte Ausbauziele für On­shore-Windparks einführen. Doch Johnson hat das abgeblockt. Es gibt lokale Widerstände und eine Ab­wehrhaltung in der Tory-Fraktion. Gegner befürchten, dass Land­schaften mit kathedralenhohen Wind­turbinen vollgestellt werden, wie das in Teilen Deutschlands der Fall ist, wo Landschaftsschutz unter die (Wind-)Räder kommt.

Ein großes Manko der Londoner Energiestrategie ist, dass sie eine naheliegende Sparmaßnahme ignoriert: die bessere Dämmung der Häuser. Millionen Altbauten, aber auch viele Neubauten haben zu dünne Au­ßenwände und schlecht isolierte, zu­gige Fenster. Bessere Dämmung könnte die Heizkosten und Emis­sionen deutlich reduzieren. Man muss nicht die Methoden der „Insu­late Britain“-Straßenblockierer gutheißen, um ihr Ziel einer besseren Isolierung als vernünftig anzuerkennen. Johnson sollte seine Energiestrategie drin­gend um solche Entlastungsmaßnahmen ergänzen.