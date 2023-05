Aktualisiert am

Rückläufige Antragszahlen für staatliche BAFA-Kaufzuschüsse bei Wärmepumpen deuten auf eine zunehmende Zurückhaltung der Kunden hin. Ein Run auf Ölheizungen bringt den Hersteller Bosch an seine Grenzen.

Der Absatz strombetriebener Wärmepumpen ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Bild: dpa

Die Nachfrage nach Öl- und Gasheizungen ist in Deutschland sprunghaft gestiegen, seit bekannt geworden ist, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck den Einbau solcher allein mit fossilen Brennstoffen betriebenen Geräte ab Anfang 2024 verbieten will. Jetzt geraten die Heizungsbauer wegen des Schlussverkaufs zunehmend in Lieferschwierigkeiten.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Der Stuttgarter Hersteller Bosch, einer der Marktführer in Deutschland, räumt ein, dass Kunden, die heute eine Ölheizung bestellen, häufig nicht mehr rechtzeitig vor dem bislang vorgesehenen Stichtag zum Jahresende beliefert werden können. „Wir sprechen aktuell von rund acht Monaten Lieferzeit“, teilte Bosch der F.A.S. auf Anfrage mit. „Bei den meisten Anfragen wird es dieses Jahr tatsächlich nicht mehr möglich sein, Ölkessel zu liefern“, sagte eine Unternehmenssprecherin weiter.

Ausnahmen würden lediglich für Havarie-Fälle gemacht. Solche Notfälle würden vorgezogen, damit Kunden mit defekten Heizungen nicht im Kalten säßen. Der Wettbewerber Viessmann, ebenfalls ein großer Anbieter, nennt aktuell Lieferzeiten von vier bis fünf Monaten für Ölheizungen. Bei Gasheizungen sind die Wartezeiten kürzer.

Zunehmend schwer, Kunden vom Kauf zu überzeugen

Im ersten Quartal hat sich der Verkauf von Ölheizungen in Deutschland im Vorjahresvergleich verdoppelt. Die Geräte sind eigentlich nur noch ein Nischenprodukt, sie machen lediglich 7 Prozent des Gesamtabsatzes aus. Doch viele Hausbesitzer mit einer älteren Ölheizung im Keller wollen diese offenbar noch schnell gegen eine neue austauschen. Sie befürchten, ab nächstem Jahr nur noch eine klimaschonende, aber viel teurere elektrische Wärmepumpe kaufen zu dürfen. „Wenn man den Deutschen etwas verbieten will, dann kaufen sie es umso mehr“, heißt es lakonisch von einem Hersteller.

Im bisherigen Boommarkt für Wärmepumpen zeichnet sich unterdessen überraschend eine Kaufzurückhaltung der Kunden ab. Zwar hat der Verband der Heizungsbauer BDH in dieser Woche noch stark steigende Verkaufszahlen für die ersten drei Monate des Jahres gemeldet. Doch Branchenvertreter blicken mit Sorge auf eine deutlich gesunkene Zahl von Anträgen für staatliche Wärmepumpen-Kaufzuschüsse. Der Staat bezuschusst die Anschaffung von Wärmepumpen bisher mit bis zu 35 Prozent.

Die Förderanträge, die Interessenten für Wärmepumpen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) einreichen, gelten in der Industrie als Frühindikator für die Nachfrage am Heizungsmarkt. „Der Rückgang der BAFA-Zahlen ist ein klares Warnsignal“, heißt es aus Herstellerkreisen. Die Kunden seien von dem heftigen politischen Streit um Habecks Heizungsgesetz verunsichert. „Das bremst den Klimaschutz im Gebäudesektor.“

Die Zahl der BAFA-Förderanträge für den Kauf von Wärmepumpen liegt seit Jahresanfang durchweg unter 10.000 Stück im Monat. Von März bis Dezember des vergangenen Jahres hat die Zahl der Anträge dagegen immer im fünf- und im Sommer vorübergehend sogar im sechsstelligen Bereich gelegen. Eigentlich haben Bundesregierung und Industrie das Ziel ausgegeben, dass ab 2024 in Deutschland jährlich eine halbe Million Wärmepumpen installiert werden.

Mehr zum Thema 1/

„Wir tun uns zunehmend schwer, Kunden vom Kauf einer Wärmepumpe zu überzeugen“, heißt es nun von einem führenden deutschen Heizungsinstallateur. Der Anteil von Wärmepumpen am Geschäft sei seit Jahresbeginn stark gefallen.

Vom Bundeswirtschaftsministerium heißt es dagegen auf Anfrage, der Rückgang der BAFA-Förderanträge sei voraussichtlich nur ein vorübergehendes Phänomen. Viele warteten die aktuelle Reform der Förderpolitik ab und setzten darauf, dass die Preise für Wärmepumpen in Zukunft sinken.

Im Ringen um das umstrittene Heizungsgesetz zeichnet sich derweil eine Verschiebung ab. Wirtschaftsminister Habeck hat signalisiert, dass ein späteres Inkrafttreten als zum 1. Januar 2024 für ihn akzeptabel wäre. Dafür setzen sich unter anderem die Industrie, mehrere Bundesländer und die Stadtwerke ein. Am Freitag wird sich der Bundesrat mit der vorgesehenen Novelle des Gebäudeenergiegesetzes befassen.