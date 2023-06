Es gab eine klare Absprache. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zieht sein Veto gegen die neuen CO 2 -Standards für Neuwagen zurück. Im Gegenzug legt der EU-Klimaschutzkommissar Frans Timmermans Vorschläge vor, wie dennoch auch 2035 noch Autos mit Verbrennungsmotor zugelassen werden können, wenn sie mit klimaneutralen E-Fuels betankt werden. Das war schon am 28. März. Geschehen ist seither nichts – und Wissing verliert offenkundig inzwischen die Geduld. In einem Brief an Klimaschutzkommissar Frans Timmermans mahnt er in scharfen Worten einen Vorschlag an, wie die vereinbarte Ausnahme im Verbrenner-Verbot verankert werden könne.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge



„Die Erklärung der Kommission und die daraus resultierenden Schritte waren eine zwingende Voraussetzung für die Zustimmung Deutschlands zur Revision der Verordnung“, stellt Wissing in dem Brief klar. Er liegt der F.A.Z. exklusiv vor. „Ich vertraue daher fest in die öffentlichen Zusagen der Kommission und erwarte, dass die angekündigten Schritte entsprechend zeitnah umgesetzt werden.“ Der FDP-Minister erinnert daran, die Kommission habe zugesagt, die Vorschriften für die Typengenehmigung so zu ändern, dass E-Fuels ermöglicht werden.

Ein Vorschlag habe dem zuständigen Technischen Ausschuss Kraftfahrzeuge „unverzüglich“ vorgelegt werden sollen, schreibt Wissing. Laut Tagesordnung habe die Kommission das am 4. Mai mit den Staaten besprechen wollen. Die Sitzung sei aber kurzfristig abgesagt worden. Einen neuen Termin gibt es nach Aussagen von Wissing bisher nicht. Mit dem Brief an Timmermans fordert er diesen nun ein und bittet um die Übermittlungen eines aktualisierten Zeitplans.

Bis Sommer soll konkreter Vorschlag kommen

Die Kommission bestätigte, den Brief erhalten zu haben. Er werde zu gegebener Zeit beantwortet, erklärte ein Sprecher. Angaben zum Zeitplan machte er nicht. Aus der EU-Kommission hieß es, die Erarbeitung des Vorschlags zur Typengenehmigung habe sich aus technischen Gründen tatsächlich verzögert. Der Plan sei stets gewesen, bis Sommer einen konkreten Vorschlag vorzulegen. Das sei nach wie vor der Fall. Der Streit um den Verbrenner hatte sich im Frühjahr wochenlang hingezogen und selbst zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen (CDU) zu Spannungen geführt. Die FDP pocht auf eine technologieoffene Lösung, die auf Elektroautos sowie klimaneutral betankte Verbrenner setzt.

Unterdessen will Polen gegen das beschlossene Aus für Neuwagen mit Verbrenner-Motor in der Europäischen Union vor Gericht ziehen. Die Regierung werde in den kommenden Tagen Rechtsmittel gegen die Vorschriften vor dem obersten EU-Gericht einreichen, kündigte Klimaministerin Anna Moskwa am Montag an. Polen sei mit diesem Teil und anderen Bereichen des EU-Klimaschutzprogramms „Fit for 55" nicht einverstanden.

„Ich hoffe, dass sich andere Länder anschließen werden“, sagte Moskwa. Die EU-Energieminister hatten Ende März nach einer Einigung mit Deutschland grünes Licht für das weitgehende Aus von Verbrennungsmotoren ab 2035 gegeben. Polen votierte gegen die Pläne. Die Regierung in Warschau nannte sie unrealistisch und befürchtet künftig steigende Preise für Fahrzeuge. Italien, Bulgarien und Rumänien enthielten sich.

Mehr zum Thema 1/

Dem Beschluss zufolge dürfen Neuwagen von 2035 an keine CO2-Emissionen mehr ausstoßen. Im Jahr 2030 müssen die Werte 55 Prozent unter dem Niveau von 2021 liegen. Die Bundesregierung hatte auf Drängen der FDP durchgesetzt, dass Autos mit Verbrennungsmotor weiter neu zugelassen werden dürfen, wenn sie ausschließlich mit CO2-freien Kraftstoffen (sogenannten E-Fuels) betrieben werden. Der Verkehrssektor steht für fast ein Viertel der CO2-Emissionen in der EU. Die meisten Autobauer wollen künftig vor allem auf Elektrowagen setzen.