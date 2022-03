Bidens Energiepolitik : Forderungen nach mehr Frackinggas verdrängen Klimaschutz

Präsident Joe Biden hatte den klimafreundlichen Umbau der amerikanischen Volkswirtschaft in den Mittelpunkt seines Wahlkampfes gestellt und damit vor allem junge Wähler gewonnen. Ein gutes Jahr später findet der Klimawandel keine Erwähnung in Bidens wichtigster Rede zur Lage der Nation. Er beschränkte sich auf wenige Zeilen zu Subventionen für Wärmedämmung, Elektroautos und erneuerbare Energien. Das ist besonders verblüffend, weil ausgerechnet in dieser Woche der Weltklimarat eine neue düstere Vorhersage veröffentlicht hat, und linke Kräfte in seiner Partei auf ein entschlossenes Bekenntnis zu einer ambitionierten Klimapolitik pochten.

Visionen verflüchtigen sich, wenn die Realpolitik zuschlägt. Der Krieg in der Ukraine verlangt eine neue Schwerpunktsetzung in der Politik. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Nachdem das ambitionierte „Build Back Better“-Gesetzespaket keine Mehrheit fand im Senat, weil zwei demokratische Senatoren nicht mitziehen wollten, ist der Elan dahin. Ein wichtiger Faktor dabei ist der kräftige Anstieg der Preise für Energie. Die Hälfte der amerikanischen Haushalte, die mit Erdgas heizt, muss in diesem Winter 30 bis 50 Prozent mehr dafür berappen als im vergangenen Winter, kalkuliert die Energy Information Administration EIA. Die Preise für Benzin haben sich verdoppelt seit dem Tiefstand im April vorigen Jahres. Jüngste Meldungen vom Ölmarkt tragen nicht zur Beruhigung bei. Das Fass Rohöl wurde in Europa kurz mit 110 Dollar und in den USA mit 105 Dollar gehandelt. Im Vorjahr lag der Preis Anfang März bei 60 Dollar.

In diesem Jahr stehen Zwischenwahlen bevor, die die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses zu Gunsten der Republikaner verändern könnten. Bidens Strategen scheinen zu dem Schluss gekommen zu sein, dass seine Klimapolitik kein Gewinnerthema im aktuellen Umfeld ist. Womöglich sogar im Gegenteil. Die Amerikaner sind derzeit vor allem daran interessiert, dass die Regierung die Preise fürs Tanken und Heizen drückt. Der Präsident hat deshalb schon die nationale Petroleumreserve angezapft und lässt offenbar prüfen, die Benzinsteuer auszusetzen.

Ölkrise verdrängt Klimakrise

Doch das ändert das fundamentale Problem nicht: Die Nachfrage übersteigt das Angebot auf den Weltmärkten für Rohöl und Erdgas. Der russische Überfall auf die Ukraine verschärft das Ungleichgewicht noch. Jüngste Preissprünge wurden durch die Spekulation ausgelöst, Russland könnte nicht mehr im gewohnten Umfang Rohöl und Ölderivate exportieren. Davon wären die Vereinigten Staaten stark betroffen, nehmen sie den Russen derzeit noch jeden Tag rund 600 000 Fass Rohöl und verwandte Produkte ab.

Der demokratische Senator Joe Manchin aus dem Kohleland West-Virginia fordert deshalb im Einklang mit vielen Republikanern, die Vereinigten Staaten sollten ihre Ölförderung nach oben fahren. Amerika verfüge dank Fracking über die Technologie, sich unabhängig von russischen Lieferungen zu machen und zudem europäische Verbündete zu versorgen. Manchin forderte ein Embargo für russisches Rohöl.

Die Regierung verbietet das nicht, aber sie limitiert die Förderung von Öl, Gas und Kohle durch verschiedene Regularien als Teil ihrer Klimapolitik. So wird auf Bundesland keine neue Genehmigung für Öl- und Gasexplorationen erteilt. Off-Shore-Förderung ist in vielen Regionen untersagt. Das ist Lobbyisten ein Dorn im Auge. Sie wittern jetzt ihre Chance: „Wir teilen das Ziel, die Emissionen der Wirtschaft zu reduzieren. Aber wir können nicht zulassen, dass uns dieses Ziel von der klaren und aktuell drängenden Notwendigkeit ablenkt, weiter kontinuierlich in die Entwicklung von Öl- und Gasvorkommen zu investieren“, schrieb der Chef des American Petroleum Institute, Mike Sommers, jetzt an Bidens Energieministerin Jennifer Granholm.

Flüssiggas wichtig für die USA

Sommers treibt die Sorge um, dass die Biden-Regierung mit Maßnahmen und Ankündigungen verschiedener Behörden die Investoren verprellt. Vor allem wünscht sich die Industrie ein klares Bekenntnis Bidens zu Exporten von Erdgas und Öl an die Verbündeten. Die Vereinigten Staaten lassen erst seit wenigen Jahren den Export von Öl und Flüssiggas zu. Im Zuge der Preissprünge forderten erste Politiker, die Exporte auszusetzen, um den amerikanischen Markt zu entlasten.

Zu den Forderungen gehört auch, dass die Flüssiggas-Terminals, die aktuell im Bau sind, schnell genehmigt werden. Sommers weist darauf hin, dass sich die Vereinigten Staaten zum größten Flüssiggas-Exporteur der Welt gemausert hätten. Für eine kurze Zeit im vorigen Monat hätten die USA Europa mehr Gas geliefert als die Russen.

Die globale Sicherheit ist ein Faktor, den die Lobbyisten jetzt geschickt ins Spiel bringen. Tatsächlich hatte die amerikanische Ölindustrie dazu beigetragen, dass sich vor der Pandemie der Preis für das Fass Rohöl bei 60 Dollar eingependelt hatte, gegen Bestrebungen der OPEC, die sich mit Russland koordinierte im Bestreben, die Preise hochzuhalten.

Der Ökonom Karl Smith erinnert in einem Meinungsbeitrag für Bloomberg daran, dass hohe Preise nicht nur Amerikas Wirtschaft schaden, sondern auch Russlands Staatsschatulle füllen. Als Russland die Ukraine das erste Mal überfiel und die Krim annektierte, lag der Ölpreis bei 100 Dollar für das Fass. Kurz vor der jüngsten Invasion war er wieder auf 95 Dollar geklettert. Fracking stiftet Frieden, lautet die unverhohlene These.