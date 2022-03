Umbau der Energieversorgung : Wie Energie aus Russland ersetzt werden kann

Deutschlands Energieversorgung hängt stark von Russland ab. Das soll sich angesichts des russischen An­griffskrieges in der Ukraine ändern. Die EU-Kommission strebt an, dass die Gaseinfuhr aus Russland bis Ende des Jahres um zwei Drittel sinkt. Dann müssen anderen Regionen und vor allem andere Energieträger in die Bresche springen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die erneuerbaren Energien ausbauen und hält am Kohle- und Atom­ausstieg fest.

Schon jetzt wachsen die Ängste vor noch höheren Energiepreisen. „Der Druck auf die Strom- und Gaspreise ist aufgrund des Krieges in der Ukraine enorm“, sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, am Mittwoch. Sie warnte vor einem Embargo und forderte neben der geplanten Abschaffung der EEG-Umlage, die den Strompreis ab Juli senken soll, weitere Hilfen.