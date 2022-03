Energieabhängigkeit von Russland : Plötzlich hat Atomkraft wieder Freunde

Aktualisiert am

Die Kühltürme des inzwischen stillgelegten Kernkraftwerk Grohnde an der Weser Bild: dpa

Wie wichtig ist die Atomkraft in Deutschland?

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin

Noch immer ziemlich wichtig. 2021 stammten fast 12 Prozent der deutschen Bruttostromerzeugung aus Kernkraftwerken, 7 Prozent mehr als im Vorjahr. Wichtiger waren nur Braunkohle, Windkraft an Land und Erdgas. Trotz vieler abgeschalteter Anlagen hat die Kernspaltung also nach wie vor ein größeres Gewicht als Photovoltaik, Windkraft auf See, Biomasse und auch Steinkohle. Früher war sie noch viel bedeutender: Auf ihrem Höhepunkt 2004 trug die Kerntechnik fast ein Drittel zum Stromerzeugungsmix bei.

Wie viele Kernkraftwerke gibt es?