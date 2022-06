Tankrabatt, Ökostrom, Sparen : Verzicht muss sich lohnen

Tankrabatt, Entlastungspaket, Übergewinnsteuer: Deutschland sucht nach Wegen, um Energie erschwinglich zu halten und einzusparen. Die Frage ist, was der Einzelne und was der Staat regeln soll. Das reicht vom Solardach bis zum Tankrabatt.

Die Preise an der Tankstelle sollen nach dem Willen der Bundesregierung eigentlich sinken. Dafür hat das Ampelbündnis eigens einen Rabatt eingeführt, der aber nicht so richtig zündet. Inzwischen tobt die Debatte, wer daran die Schuld trägt, Wirtschaftsminister Robert Habeck will nun abermals das Kartellrecht schärfen, um schneller niedrigere Preise an der Zapfsäule durchzusetzen, sogar über die mögliche Zerschlagung von Mineralölkonzernen wird gesprochen.

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Tatsächlich gibt es ganz verschiedene Ansätze, um mit den hohen Energiepreisen umzugehen. Einer davon zielt nicht so sehr auf die Anbieter und ihre Preispolitik, sondern darauf, dass die Menschen einfach weniger verbrauchen, also Energie einsparen – an dieser Stelle treffen sich akute Notfallpolitik mit den längerfristigen Klima- und Umweltschutzzielen, die die Deutschen verfolgen: Wer eine Strecke nicht im Auto zurücklegt, die Lebensmittel nicht in einer Plastiktüte einpackt, einmal nicht das Warmwasser aufdreht, hilft der Umwelt ein kleines Stück weit. Was nicht anfällt, kann auch keinen Schaden verursachen. Das Prinzip der Sparsamkeit klingt einfach, hat aber gleichzeitig seine Grenzen, weil es sich schwerlich auf alles übertragen lässt.

Gerade wird das Verzichtstreben wieder stärker öffentliches Thema – durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, durch den andere Aufgaben wie der Klimawandel vorerst in den Hintergrund treten. Damit Deutschland unabhängig von Russland und seinen Energielieferungen wird, die direkt oder indirekt auch den Kriegstreiber finanzieren, hilft der Verzicht auf ebenjene Energieträger: Das soll den Import von russischem Öl, Kohle und vor allem Erdgas senken, mit dem hierzulande jede zweite Wohnung geheizt wird.

Der Wunsch nach einem geringeren Energieverbrauch bringt die Debatte um russische Energie auch wieder zusammen mit dem Klimaschutz. Das mündet in die Frage, wie sich das Einsparen von Putins Importen oder von Treibhausgasemissionen erreichen lässt: Soll der Einzelne vorangehen, verzichten und sich umstellen – oder braucht es dafür doch stärker den Staat und seine Vorgaben?

Habeck: Vorhänge zuziehen

Zunächst ging es im Unabhängigkeitsstreben von russischer Energie darum, andere Länder zu alternativen Lieferungen zu bewegen. Das ist auch teilweise gelungen, reicht aber bisher noch nicht aus. So kommt der Aufruf zum Energiesparen von vielen Seiten und auch von dem grünen Vizekanzler Robert Habeck, den viele derzeit mehr als Wirtschaftsminister denn als Klimaschutzminister agieren sehen. „Zehn Prozent Einsparung gehen immer“, sagt er.

Einer seiner Ratschläge: Vorhänge beim Heizen zuziehen. Oder auch: Regelmäßig das Eisfach abtauen, Duschkopf wechseln, in Büros die Beleuchtung auf LED umstellen. „Wenn viele das machen, bringt das in der Summe wirklich was“, sagt Habeck. Das Motto seiner Kampagne: „80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel“.